Eugenio Derbez y dolor de no poder ver a su hijo: “Me robé a José Eduardo un día de la escuela”

El actor y comediante Eugenio Derbez, se abrió durante una entrevista con el presentador Yordi Rosado, y recordó aspectos de su vida íntima. Aunque ya para nadie es un secreto lo que vivió por no poder ver a su hijo José Eduardo, tras la separación con Victoria Ruffo.

Sin embargo, contó una anédocta de cómo hizo hasta lo imposible por tener contacto con su hijo, cuando este era un menor de edad. Y es que la actriz quedó en muy malos términos con Derbez cuando terminaron su relación y le quitó la patria potestad por completo de José Eduardo.

Eugenio Derbez

“Eso es lo que más me dolió”

“Cuando nos separamos Victoria y yo, quiero suponer que el abogado… ella me demandó, no me dejaba ver a José Eduardo, me quitó la patria potestad”, comenzó contando el humorista y empresario.

Derbez explicó lo difícil que fue, y que siendo para él recordar que no pudo compartir con su hijo tantos años de su vida: “Eso es lo que más me dolió, que me quitaran a mi hijo. Lo dejé de ver como a los siete años, de los cinco a los siete lo vi muy poco, a los siete ya no me lo dejó ver y de allí pal’ real fue muy complicado”.

Agregó que hizo todo lo posible y recurrió a miles de abogados para poder revocar la decisión del juez, pero todo fue en vano, y ante su desesperación por ver al pequeño un día se lo robó a la salida de su colegio.

“Me duele y me enoja mucho”

“Me gasté todo mi dinero en abogados. Me robé un día a José Eduardo de la escuela. Me duele y me enoja mucho. No es que no viste a tu papá (refiriéndose a José Eduardo), que tu mamá no te dejó verlo”.

Por ello, Eugenio se solidarizó con otro actor que está atravesando la misma situación que él vivió con José Eduardo y su expareja Victoria Ruffo. Así lo manifestó hace unos meses durante una entrevista con Telemundo, en la cual le envió un mensaje de apoyo al argentino Julián Gil, quien perdió el derecho de ver al hijo que tuvo con Marjorie de Sousa, Matías.

“Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él. Me da mucho coraje que todavía le pregunten ‘Oye José Eduardo, ¿Qué sientes de esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?’ yo digo: ¿Por qué no le preguntan ‘José Eduardo, qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá’? Ese es mi coraje contra su mamá”, mencionó Derbez.