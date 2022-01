Michelle Rodríguez: ‘es importante mostrarnos vulnerables porque la gente idealiza las cosas en redes’

Michelle Rodríguez se ha convertido en un artista que domina el teatro, el cine y la televisión. La actriz mexicana charló con Publimetro sobre el momento que vive con muchos estrenos por llegar a la pantalla, pero sobre todo cómo ha logrado abrir espacios en una industria llena de egos y estereotipos.

“Disfruto mi trabajo, soy una enamorada de lo que hago y apasionada de todo. Si hay cosas nuevas que hacer y si me me gustan las meto a mi mochila (risas), porque busco no perder esa capacidad de sorprenderme y enamorarme de los proyectos para que cada uno se convierta en herramientas para lo que viene”, comentó Michelle.

La inquieta actriz reveló que la redes sociales siempre tienen un doble cara, pero es importante no siempre mostrar un rostro sonriente.

“Trato de ser lo más transparente que puedo, de pronto, si es importante mostrarnos vulnerables porque la gente idealiza las cosas que está viendo; es muy fácil que nosotros nos dejemos engañar y digamos: ‘esa niña siempre la pasa bien’, porque la gente antes me preguntaba cómo es que estás siempre feliz, pero no siempre estoy feliz. Por eso, a veces lo comparto con la gente que me sigue, primero porque creo que generar empatía y encontrara a alguien que le pase lo mismo que a ti, siempre es una luz en el camino. Juego el juego de las redes sociales, donde a veces subo mis fotos muy chula o como soy sin maquillaje, cansada y con las historias de mis constantes cambios de ánimo”.

Fortalezas. “Soy entrona, que disfruto y que el amor y la pasión es un motor que me levanta y me anima a hacer las cosas”.

Debilidades. “Mostrarme vulnerable me ha enseñado a no caer al fondo. Tengo mis propias redes (amigos, familia) para los momentos malos, pero que dan esperanza que todo va a pasar”.

Michelle rompió con los estereotipos en la pantalla, algo que le permitió ir sumando proyectos.

“He aprendido a lo largo de la vida que está bien padre pasarla bien, que muchas veces eso está en nuestras manos, de tener la oportunidad de jugar con mis amigos, eso me hace muy feliz. Aprendo de los personajes, no sé si a todos nos pasas, pero la vida me pone por ejemplo a Toña para que yo despierte y diga: ‘ponte chida tú también”.

“Este año vienen estrenos, espero que todo salga, porque ya sabes que todo anda movido ahorita luego uno pone, Dios dispone y el Covid descompone”. — Michelle Rodríguez

Michelle ha estado en el Festival de Sundance, en sets de series y películas; además vuelve a la obra Agotados que celebra sus 200 representaciones.

“A veces si estoy agotada sobre todo físicamente (risas), pero disfruto mucho lo que hago. Estoy en Agotados, una obra muy divertida donde un solo actor hace más de 35 personajes, como actriz el poder construir cada uno de estos personajes me hace sentirme la más divertida, pero también en grandes problemas. A la gente se le olvida que es un solo actor haciendo todo”, dijo la actriz que comienza funciones el 1 de febrero alternando con Alex Fernández.

Lo que viene para Michelle Rodríguez

Cine. “Tengo el estreno de dos películas coproducciones con España: La novia de América y Con los años que me quedan; además, viene película de Mirreyes vs Godínez, que parece que este año esas se van a la pantalla”.

TV. Arranca nuevas temporadas con Me caigo de risa y 40 y 20; también está en la preproducción de dos series para plataformas.

Teatro. Estará el 1, 13 y 19 de febrero en la temporada de despedida de la obra Agotados en La Teatrería en la Ciudad de México.

