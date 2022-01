Sebastián Yatra habla de “Dharma” y de su amor a la música

“Estoy absolutamente enamorado del álbum”, estas fueron las primeras palabras que Sebastián Yatra dijo a Publimetro acerca del lanzamiento de “Dharma”. Este disco salió el 28 de enero y es el tercer álbum de estudio que el cantante colombiano saca. Yatra comentó que este es un disco “muy honesto” ya que cada una de las emociones que están plasmadas en sus canciones las revive al oír las melodías. En palabras de Sebastián Yatra, Dharma significa: “aceptación de la realidad” y es un disco escrito aceptando todos los sentimientos por lo cuales los seres humanos transitan.

Asimismo, este disco es muy especial para el cantante de 27 años porque se basa en ser conscientes de todos “los sentimientos”, se trate de tristeza, melancolía, felicidad y la ilusión. Sebastián tardó dos años buscando el nombre de su nuevo álbum y no había ninguno que realmente le gustara. Casualmente leyó el libro “Sapiens: De animales a dioses” del escritor Yuval Noah Harari y en un apartado Harari habla acerca de las distintas religiones. Lo que le llamó mucho la atención a Sebastián fue que en el libro, Yuval explica que en el Budismo existe el Karma pero también el Dharma.

Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. / Foto: Cortesía. (erick quituizaca)

Acerca de la profundidad de estos conceptos, Yatra explicó que el Karma no es algo necesariamente negativo sino que es cuando una persona no actúa de la mejor manera. Como contraparte, el Dharma se trata de ser una persona más consciente de todo y sobre todo más madura. “El Dharma es todo lo que te pasa en la vida por lo bueno que haces, todo lo que se te devuelve”, explicó Yatra. El artista agregó que “Dharma” tiene mucho que ver con “Yatra” y “Mantra” que es su primer álbum y con “Fantasía”, su segundo álbum. Sebastián lo relacionó porque Dharma significa realidad y es lo opuesto a fantasía, esta palabra le gustó tanto que se la tatuó en su brazo.

Sebastián Yatra tiene la capacidad de escribir canciones de diversos géneros musicales

“Le agradezco a Dios que me haya dado esa capacidad de expresarme de una forma interesante en distintos ritmos y con diferentes conceptos”, compartió el cantante de su don de hacer música de diferentes géneros. Cabe destacar, que el secreto de las buenas composiciones de Sebastián Yatra es que su música “nace desde su corazón”. Su nuevo álbum está lleno de éxitos, no obstante, Yatra dijo que como tal “Dharma” y “Tacones Rojos” son dos de sus canciones favoritas. De la misma manera, comentó que “Quererte Bonito” es una gran canción, así como “Adiós”, “Las Dudas” y “Modo Avión”.

Otro de los éxitos que contiene su nuevo álbum es “Chica Ideal” y sobre el video musical de la canción, el cantante colombiano expuso que la temática fue muy interesante. Esto debido a que en el video en el que aparece con Guayna, él trató de retratar lo que sería la vida en el 2021 “sin pandemia”. “Fue una experiencia bonita porque fue grabar un video del sueño que uno tiene y fue muy despreocupado”, agregó Yatra. De igual forma, el cantante dijo que “Chica Ideal” es muy alegre y esta canción “hizo que mucha gente recuperara la alegría que quizás perdieron”.

Con el estreno de “Dharma”, Sebastián Yatra dijo que desde sus inicios hasta ahora “se tiene más confianza y que es otro”. Asimismo compartió que a los 12 años escribió su primera canción llamada “Convéncete”. En la entrevista, Sebastián cantó de forma muy emotiva un tramo de su primera canción y contó que hablaba de un chico muy enamorado que trataba de convencer a una chica de que se quedara con él. De “Dos Oruguitas”, canción que interpretó en la película “Encanto” de Disney dijo que fue una experiencia única y espera poder volverla a cantar pero ahora en un escenario.

Finalmente, de “Melancólicos Anónimos”, Sebastián confesó que antes de escribir la canción él ya tenía muy claro el tema de “hablar con su psicóloga”. “La conversación principal de la canción sigue las diferentes fases de superar una pena amorosa”, agregó Yatra. Este éxito lo escribió en tan sólo un día y fue producida en México. En cuanto a su habilidad de escribir canciones, el Sebastián Yatra contó: “A mí me emociona cuando fluye y no se trata del resultado sino de la emoción y de plasmarlo en una canción”. Yatra compartió que él escribe sus canciones para él y que escucha mucho su música porque lo ayuda con sus situaciones de vida. “Si a mí no me gusta la canción y yo no me vuelvo fan de una de mis canciones me pregunto: ¿cómo espero que alguien más pueda ser fan de ella?”, confesó el cantante.