Aislinn Derbez confiesa que pagó el precio por creerse “Superwoman”

Aislinn Derbez informó que estuvo presentando problemas de salud, los cuales no solo la perjudiccaron a ella si no también a su pequeña hija, Kailani, fruto de su matrimonio con el también actor Mauricio Ochamann, por ello, confesó que se dio cuenta que estaba intentando ser más fuerte de lo que realmente podía.

La actriz no especifíco qué enfermedad la aquejó a ella y a su única hija, pero por los síntomas que mencionó se presume que fue Covid-19: “Igual que a muchos en esta racha tan contagiosa, hace un mes (en año nuevo) nos dio el bicho. Me tumbó durante 2 semanas física y emocionalmente y me hizo cuestionarme muchas cosas”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Aislinn Derbez

Acerca de su pequeña hija contó que ella, afortunadamente, no padeció síntomas fuertes: “Kai no sólo no tuvo síntomas, sino que traía toda la pila del mundo. Mientras yo no me podía ni mover”, explicó la hija del famoso comediante Eugenio Derbez.

“Un abrazo a todos los que les ha dado fuerte el bicho”

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje solidario a todas las personas que han enfrentado la dura enfermedad: “Un abrazo a todos los que les ha dado fuerte el bicho. A quienes tienen que cuidar a sus hijos mientras están enfermos, a quienes han perdido seres queridos, mucho amor y paciencia durante su proceso”, agregó.

“Con la mente más activa y ambiciosa que nunca, trabajé y no paré de “hacer” y me creí Superwoman: queriendo ser la actriz, empresaria, mujer, novia y mamá perfecta desde esa necesidad de reconocimiento que ya todos conocemos bien”, expresó.

Al tiempo que indicó que este problema de salud fue un motivo para volver a enforcarse en su vida: “Entre más resuelvo cosas dentro de mí, más las cosas resultan afuera sin tanto sacrificio. Curiosamente los momentos donde más satisfacción he sentido casi siempre llegan cuando paro, me rindo y vuelvo a mí”, concluyó.

Sufrió una fuerte depresión postparto

A través de su podcast ‘La magia del caos’, Aislinn se ha sincerado con su publico compartiendo sus vivencias, problemas y éxitos. Además, trata de orientar a otras personas sobre cómo afrontar estas circunstancias duras en la vida.

Pues es conocido que dar a luz es una bendición, pero también implica fuertes cambios físicos y sobre todo hormonales en la mujer. Esta fue la razón y desencadenante que provocaron una fuerte depresión en Derbez.

La guapa actriz reveló también en el programa de «El Gordo y La Flaca» que su postparto le ocasionó cambios drásticos en su rutina y forma de pensar, produciendo la depresión. Pero que contó con el apoyo de Alessandra Rosaldo, su hermana y en ese momento de su esposo, Mauricio.

Tristemente, Aislinn no estaba recuperada por completo de la situación cuando se presentaron los problemas con Ochmann, que concluyeron en el divorcio. La mexicana se ha abierto a contar un poco más de la crisis que tuvo que atravesar, cómo, y quienes estuvieron para ayudarla a salir de ella.