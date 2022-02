Ale Zéguer envía un importante mensaje de amor propio

Ale Zéguer intentó, por medio de un mensaje, ayudar a aquellas mujeres que aún no tienen seguidad o se aman a sí mismas. Al tiempo que las motivó a luchar por sus sueños, sin importar lo que digan los demás.

Y por esa razón usa su música para mandar un mensaje de aceptación a todas aquellas personas que lo necesitan. Pues la cantante mexicana dejó su lugar de origen, Sonora, para ir tra sus sueños en la Ciudad de México.

“No te despiertas y te amas”

Asimismo, explicó su experiencia al llegar a una nueva ciudad, y cómo tuvo que luchar por mostrarse tal y cómo es a pesar de lo que dijeran. Pues, según ella lo importante es lo que se lleva dentro y no los bienes materiales que se puedan alcanzar.

“Es algo que cuesta, no te despiertas y te amas, es un trabajo de todos los días de aprender a querernos y a mí me gustaría trasmitir eso. Las mujeres escuchamos demasiadas voces en esta industria que nos dicen qué hacer, cómo te ves mejor. Una debe estar segura de lo que hace para plantarte con firmeza ante todo, porque si la tenemos muchas veces difícil”, comenta.

“Las palabras de la gente a mi alrededor eran: ‘es que sí cantas muy padre, pero no te ves artista’ y no entendía qué era verme artista. Nunca conecté con eso y hasta la fecha, porque al final le están poniendo valor a algo que no tiene que ver nada con el arte”, indicó.

“Su más reciente tema titulado ‘Años luz”

También confesó que está en una etapa de su vida en la cual es más honesta y real, y quiere aprovechar eso, para ser un ejemplo para todas las mujeres que la siguen. Pues comenta que nada debe hacerlas pensar que son menos o no pueden obtener lo que desean.

Por ello, indicó que una de las cosas con las que quiere iniciar es dejar de usar filtros en sus redes sociales, y motivar a otro a que también lo hagan. en este momento Zéguer está promocionando su más reciente tema titulado ‘Años luz’.

Unas de las últimas publicaciones la artista fue en referencia a lo que ha podido alcanzar en su carrera:

“En el Diez años después aquí estoy, viviendo el sueño de mi vida: Hacer música y nada más.Hoy salió #AÑOSLUZ🤍 el primer sencillo de mi primer disco. Gracias a todas las personas que han creído en mí, incluso, más de lo que yo creo en mí misma.Mi equipo:@lugovico @jjuarezww @andreschano @sarahretana @anapaolaramirezz @_manuelcuevas_ @danytobe y todo el equipo de @westwoodentt ✨¡Se viene MUCHA música!Gracias por esperar conmigo”.