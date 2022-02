Diego Verdaguer ¿quiénes eran sus hijas?

El cantante y compositor Diego Verdaguer fue un hombre de gran sensabilidad musical pero además con un gran apego familiar. El argentino nacionalizado mexicano, pareja de la también famosa Amanda Miguel, dejó un gran vacío en la industria musical y en sus seres queridos quienes no han dejado de dedicarle sus mensajes de admiración y añoranza.

El intérprete de “Volveré”, fallecido este 27 de enero en Estados Unidos a causa de complicaciones por el covid-19, dejó viudo a Amanda Miguel y huérfanas a dos hijas, una de ellas procreada de un fallido matrimonio anterior a la cantante.

De su unión con la estudiante de Derecho, María Gimena Boccadoro, nació en 1971 Gimena. En algunas ocasiones, el famoso relató cómo fue esta primera experiencia junto a su entonces pareja, una relación que consideró turbulenta y compleja, afectada además por los problemas económicos que sufría entonces a causa de la falta de renovación de un esperado contrato con una conocida televisora en su natal Argentina.

“Nos casamos, me fui a vivir con ella, pero lamentablemente fue muy complicada nuestra vida en común. Vivimos una etapa difícil porque yo me quedé sin dinero, se acabó mi contrato con Canal13 , con la discográfica, me negué a ir a cantar a un bar, pensaba que podía hacer mejores cosas , entonces lo que hice para obtener dinero fue trabajar de lo que sea, entonces me dejé el bigote, ese fue el principio del ´bigote de Diego Verdaguen´”, dijo en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

Tras su separación, se quedó con la custodia de la niña hasta que su madre decidió rehacer su vida y llevarla a vivir con ella. Sin embargo, el cantautor no dejó de velar por su primogénita a quien costeó sus estudios en el exterior pese a su precaria situación económica.

Verdaguer conoció a Amanda Miguel, con quien hasta su muerte se mostró inseparable. “Somos compositores, cantantes, parejas, somos un dúo dinámico en la vida”. Diego recordó que conoció a la cantante en la calle, él iba manejando, entonces una época en la empezaba a ser famoso en la Argentina. “Cruzó frente a mi automóvil en un semáforo rojo, hemos ido a esa esquina, dos o tres veces la he llevado, a veces yo soy más romántico que ella, yo estoy muy agradecido de ese minuto que cambió mi destino realmente”, dijo entre risas.

Con Amanda Miguel procreó a Ana Victoria actualmente de 38 años y también dedicada al mundo artístico como cantante, compositoray bloguera. Ha presentado cuatro álbumes discográficos, una de ellos “AV” con el que logró su primera nominación a los Latin Grammys en la categoría ““Mejor Nuevo Artista”. En 2021 se convirtió en madre de Lucca, a quien el cantante pudo conocer con emoción.

Tras la muerte de su padre, ambas recurrieron a las redes sociales para agradecer al público y expresar su dolo ante la inesperada noticia. “Tus abrazos siempre fueron los momentos más profundos de mi vida… en los brazos de nadie más sentí tanto alivio. Que lindo todo lo que viví contigo. Lo más hermoso siempre, te extraño tanto papá”, escribió Ana Victoria.