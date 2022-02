Evaluna presume las pataditas de su bebé Índigo

La actriz y cantante, Evaluna, ha convertido sus redes sociales en una bitácora de su primer y mediático embarazo junto a esposo Camilo. La famosa comparte el día a día de la espera de Índigo, y más recientemente las primeras patadas en su abultado vientre.

La mejor del clan Montaner ha demostrado cuánto disfruta la espera de su primer bebé. En su Instagram mostró una galería de imágenes en la que incluyó desde un perfil de su cuerpo en blanco y negro, hasta las consecuencias de su reciente caída que causó un gran susto en la familia.

También incluyó un video en el que mostró su barriga moviéndose con las patadas de Índigo, un embarazo que según confesó meses atrás fue un verdadero milagro luego de los diagnosticos desesperanzadores de los médidos quienes dieron por hecho que nunca podría ser madre.

La galería de fotos la llamó “Enero 2022″ a modo de resumen de su séptimo mes de embarazo. De inmediato se sumaron comentarios y varios elogios de los admiradores y amistades: “Lo hermosa que eres tú. Y necesito cocinar en esa cocina ya. Bye”; “Todo hermoso y la estufaaaaaaaa”; Me muero me muero, ganas de conocer a esx bebé preciosx y volver a verte prontito”.

Evaluna y Camilo confirmaron la espera de su primer bebé a finales de 2021, con un emotivo video donde mostraron la reacción del clan Montaner en pleno, incluyendo a sus hermanos May y Ricky quienes no pudieron contener en llanto.

A través de las redes sociales, pero también a través de las canciones del colombiano Camilo, la pareja comparte con sus admiradores cada etapa de esta relación, desde que se conocieron como amigos, hasta sus primeras citas, su matrimonio y finalmente la convivencia en su primera casa, a la cual recién llegó su primer sofá.

En una entrevista a Mamás Latinas, Montaner admitió que conoció de su embarazo tras los primeros síntomas en su esposo Camilo, quien comenzó a sentir naúseas, él empezó con un mareo y a estar muy sensible, yo dije ´ upale, yo he leído de esto´. Cuando se le fueron quitando un poquito me dieron las naúseas a mí, muy fuertes, entonces pudimos compartir ahí un poco del sentimiento maluco de los mareos, pero así me enteré que estaba embarazada”, exclamó.

Luego contó: “Mi cuerpo ha estado tan sensible a los cambios y yo he estado tan pendiente de escucharlo que siento que todo me da por el llanto, lloro mucho, pero no me ha dado ni rabia particularmente con nadie”, expresó la famoso ante la pregunta de los posibles cambios de humor durante la espera de su bebé.

En una reciente emision de “En la sala” por Amazon Music, Evaluna compartió con su familia en pleno, también con varias amistades con quienes abordó su futura maternidad, y más recientemente con Camilo quien contó varias anécdotas de la convivencia, entre estas su ritual cada noche antes de ir a dormir donde cada uno agradece por las cosas positivas a diario. “Me pasa que yo me quedo dormido mientras las voy diciendo”, dijo entre risas.