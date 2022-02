Geraldine Bazán celebró su cumpleaños con esta increíble sesión de fotos

Con un vaporoso vestido de tul y rodeada de mini pasteles coloridos, la actriz Geraldine Bazán celebró una nuevo año de vida. La famosa hizo un alto en su agenda de grabaciones de la telenovela Corona de lágrimas con la que regresa a la pantalla, y planeó una sesión de fotos que quiso compartir con sus fanáticos.

“Mis deseos de cumpleaños, hoy son agradecimientos…Por ser una mujer sana,mamá afortunada, tener amigos amados, una familia incondicional, amar y disfrutar mi trabajo. Gracias a cada uno de ustedes familia por acompañarme en cada paso de mi vida”. expresó la actriz mexicana posando junto a varios cup cakes coloridos.

En otro de los mensajes apareció con el vestido verde neón que le hizo destacar su larga y rubia cabellera. “Hace 2 días se me ocurrió hacer un mini shooting para celebrar con ustedes mi cumple, tengo la fortuna de tener amigos que son my team y estuvieron ahí para hacerlo realidad, algo súper improvisado con un resultado fantástico!!!”, escribió.

La expareja de Gabriel Soto, con quien tuvo dos niñas - Elissa y Miranda - a sus 39 años de edad aseguró que “cumplo años, sueños, metas, ilusiones, retos, aventuras…Yo cumplo viviendo la vida!!!”, junto a una imagen tierna llevando en su manos un apetitoso cup cake. Los mensajes de elogios y felicitaciones se sumaron de inmediato, entre ellos la también actriz Michelle Vieth: “Happy BDay GORGEOUS!! Que todos tus deseos cumpleañeros se vuelvan realidad”.

Bazán participa en la secuela de Corona de lágrimas, telenovela protagonizada por Victoria Ruffo. Estoy muy entusiasmada, de alguna manera es mi segundo proyecto con José El Guero Castro y me encanta trabajar con su equipo, además de que se trata de una historia que tuvo mucho éxito hace ya diez años.

Su personaje se llamará “Olga Alcira” del cual adelantó algunos detalles a través de una reciente transmisión en vivo en sus redes sociales. Estoy muy contenta, ya había trabajando con este equipo en Por amar sin ley... no puedo decir mucho, a ver si no me dan un coco por estar haciendo estas declaraciones, me invitaron a hacer casting para un personaje que la verdad, ahora que lo tengo en mis manos, que puedo leer el libreto, que puedo entender cómo se relaciona con otros personajes, es un papel que realmente se saca de mi zona de confort”.

Más adelante dijo: “Es un personaje, de la mayoría o quizás de todos, que no tiene nada de que ver conmigo. Eso me encanta porque soy actriz y yo le presto mi cara, mi cuerpo y el instrumento que es mi ser, este personaje en su forma de ser, su forma de comportarse , no se relaciona conmigo”, expresó emocionada mientras esperaba el llamado para sus escenas del día.