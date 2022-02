Kate del Castillo habla de la segunda temporada de “La Reina del Sur”

El 18 de enero de este año se estrenó en Telemundo la segunda temporada de “La Reina del Sur”, que está disponible del lunes a viernes a las 9 pm en México. Es importante mencionar que la primera temporada de esta serie se estrenó el 28 de febrero de 2011 y once años después vuelva la historia de Teresa Mendoza. Esta serie fue una de las primeras “narco series” y marcó el inicio de este tipo de producciones que han tenido tanto éxito.

En conferencia de prensa virtual en la cual Publimetro estuvo presente, Kate del Castillo dijo: “En esta segunda temporada habrá mucho más acción que en la primera”. A lo cual agregó: “A mí me encanta hacer escenas de acción y cada capítulo de esta temporada es como una pequeña película”. Acerca de la trama, en esta segunda parte de “La Reina del Sur”, la protagonista, “Teresa Mendoza” (Kate del Castillo) luego de haber hundido políticamente al candidato presidencial mexicano, Epifanio Vargas huye de México. Algunas escenas fueron grabadas en México a lo que Del Castillo dijo: “Fue padrísimo regresar, solamente estuvimos en Mérida, Yucatán en los cenotes, como una semana pero ya era hora de que la Reina estuviera en México”.

Siguiendo la historia de esta segunda temporada, Teresa ahora vive en la Toscana italiana y se ha cambiado el nombre a María Dantés. Es relevante mencionar que Mendoza se alejó por completo del narcotráfico. No obstante, su pasado la persigue, en palabras de Kate del Castillo para su personaje: “el pasado siempre regresa cuando menos lo espera a fregarte”. Sus enemigos secuestran a su hija Sofía Mendoza (Isabella Sierra) y por ello tiene que volver a las viejas prácticas con tal de salvar a su hija.

En esta temporada Teresa Mendoza saca su lado maternal

En cuanto a los retos a los cuales se enfrentó Kate en esta temporada, contó a Publimetro que: “El reto más grande que tuve fue la relación con mi hija de la pantalla, porque yo no tengo hijos”. En la misma línea, agregó: “Tuve que trabajar esta parte maternal que sí tengo como esa vez que salí de mamá en la película “La Misma Luna”. Relacionado con cómo fue que Kate llegó a interpretar a este personaje confesó que desde que leyó el libro “quiso ser la Reina del Sur”. Pero fue tiempo después cuando Telemundo se acercó con ella y le ofreció el papel y la actriz comentó: “Pienso que todas tenemos una Teresa adentro y solamente debemos de buscarla”.

Del Castillo compartió que ella nunca imaginó que “La Reina del Sur” iba a tener el éxito que tuvo pues hasta ganó el “Premio Emmy Internacional al Mejor Programa en Idioma Extranjero en Horario Estelar” en 2020. “Es impresionante que la gente la recibiera de esta manera”, mencionó Kate del éxito de la serie. Esta producción es una adaptación de Arturo Pérez-Reverte y de ello Kate comentó que “la historia de cualquier producción es todo lo que importa, más que los actores”.

Finalmente, la actriz fue cuestionada acerca de que su papá Eric de Castillo es antivacunas y ante ello respondió: “Yo estoy vacunada dos veces y cada quién tiene su manera de pensar y no se las voy a a cambiar y creéme que lo he intentado y mis papás no se quieren vacunar”. A lo cual añadió: “No se quieren meter el bicho y al principio yo tampoco quería pero ya estoy vacunada”. Asimismo, le preguntaron acerca de que Anabel Hernández la mencionó en su libro: “Emma y las otras señoras del narco”, acerca de esto dijo: “No he leído el libro y no sé por qué me menciona en el, yo solamente quise tener los derechos de la vida de uno de ellos, pero nunca he tenido nada que ver con el narcotráfico”.