Adele anuncia que se presentará en los “BRIT Awards 2022″ y aclara rumores

La cantante británica Adele informó a sus fans por medio de una publicación en Instagram que estará activa en las próximas semanas. En el post dijo: “Estoy muy emocionada de avisarles que me presentaré en los Brit Awards la siguiente semana”. Además de esa noticia, la intérprete de “Easy On Me” le contó a sus seguidores que también la próxima semana será invitada en el programa de “The Graham Norton Show”. De igual manera, Adele terminó su mensaje aclarando rumores y mencionó: “Ah y Rich les manda su amor”.

Como contexto, el 20 de enero por medio de sus redes sociales Adele publicó un video en el anunció que su residencia en Las Vegas llamada: “Weekends With Adele” se pospondría de forma indefinida. Antes de este anuncio, la residencia iba a llevarse del 21 de enero al 16 de abril en el teatro Colosseum del hotel Caesars Palace. La primera razón por la cual se supo que la cantante pospuso los conciertos fue que debido a la variante Ómicron comenzaron a haber casos positivos de Covid-19 en su equipo de trabajo.

Adele termina con los rumores y reinicia actividades

Otra supuesta razón por la cual Adele suspendió sus conciertos en Las Vegas fue por que la cantante estaba en “crisis” con su novio Rich Paul. Esto lo informó el The New York Daily pues conforme con una fuente, el medio dijo que “Adele estaba pasando por un mal momento con su novio”. Asimismo, The New York Daily aseguró que la cantante suspendió ensayos de su residencia para poder responder a las llamadas de Paul.

Adele y Rich Paul. Adele y Rich Paul. / Foto: Christian Petersen/Getty Images. (Christian Petersen/Getty Images)

Como respuesta a todos esos rumores la cantante quiso “mandar un mensaje” a los medios o personas que han asegurado que tiene problemas con su pareja. Hasta el momento, Adele no ha dicho nada nuevo de su residencia y el cantante de música country, Keith Urban, la reemplazará. Por su parte, Urban el también esposo de Nicole Kidman, anunció que su residencia en Las Vegas se aplazará debido a que dará 5 conciertos más entre el 25 de marzo y el 2 de abril. Con esto, podemos tener claro que Adele no estará en Las Vegas hasta después de estas fechas.