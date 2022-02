Cynthia Klitbo reveló haber intentado suicidarse durante su juventud

Cynthia Klitbo es una de las artistas más queridas de la televisión mexicana. Con más de 30 años de carrera artística, ha interpretado maravillosos personajes que se han catapultado en la memoria de los televidentes.

Pese al gran éxito del que hoy disfruta gracias a su gran talento, durante sus inicios en los melodramas vivió uno de los momentos más duros a nivel personal.

En 1987 con tan solo 23 años llegó al altar con el retirado actor Jorge Antolín, recordado por su participación en “Dulce desafío”, “El derecho de nacer” y “Rebelde”. Aunque Klitbo se casó con mucha ilusión, nunca se le cruzó por la mente las experiencias traumáticas que viviría junto él.

Según reveló durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda a través de su programa en Youtube, vivió una fuerte depresión que la llevó al borde del suicidio.

Durante la conversación Cynthia compartió con sus fanáticos que el actor se casó con ella para limpiar su nombre luego de que publicaran varias fotos en compañía de distintos hombres, como Eduardo Palomo y su exnovio, algo que Jorge veía como terrible.

Así que después de una imposición más que proposición, los actores dieron el “sí”.

“Llegué de trabajar y Antolín me dijo ‘me voy a casar contigo, para que no piensen que eres una mujer de la vida fácil”, expresó.

Durante su matrimonio con Jorge Antolín, éste le prohibió seguir cosechando éxitos en lo que apenas era el inicio de su carrera artística.

“No me dejaba trabajar, me dijo que ya no podía hacerlo porque el famoso tenía que ser él, si era el hombre”, aseguró la intérprete de “Junta de Vecinos”.

Por otro lado, luego de expresarle sus intenciones de divorcio, el actor la tuvo “encerrada unos añitos, bajo llave”, lo que le produjo una bulimia involuntaria. Según reveló la actriz, Antolín tenía miedo de que ella se diera cuenta de su (bisexualidad).

“Una vez lo fue a buscar el cuate (novio) a la casa y mi mamá estaba ahí, ella se dio cuenta”, comentó.

La difícil situación que vivió durante esos años, atentaron directamente contra su salud física y mental.

“Yo me quise suicidar. Porque ya no le encontraba remedio a mi vida. Estaba en una depresión muy grande porque además el novio que tenía me menospreciaba”, expresó Cynthia.

Gracias a la intervención de su mamá, Klitbo pudo superar los traumáticos momentos que vivió junto a su primer esposo luego de llevarla a un psicólogo.

“Me di cuenta que mi vida tenía un valor y que yo no podía dejar ese valor en manos de alguien”.

Por si fuera poco el actor quiso botarla de su propia casa, pero al advertirle que tenía pruebas de que todo lo que estaba allí era de ella, decidió irse.

Te puede interesar:

[ “Oscuro Deseo 2″: Maite Perroni revela detalles de las candentes escenas que protagoniza ]