El consejo de Álex Kaffie a Maribel Guardia, tras hablar de la homosexualidad

En un reciente encuentro que tuvo Maribel Guardia con la prensa confesó que siente una gran empatía por las personas homosexuales. Además, aseguró que le hubiese gustado tener un hijo gay, pues ha convivido con ellos y le gusta su manera de ser, ante esto Álex Kaffie se manifestó para darle un consejo a la artista.

Este cariño especial de la guapa cantante y actriz viene de familia, pues comentó que tenía un tío muy consentidor que era gay. Por ello la artista siempre ha tratado de apoyar activamente a la Comunidad LGBTQ+.

Maribel Guardia

En el matutino Sale el Sol se mostraron las declaraciones de Guardia en la que aseguró que no le hubiese desagradado la idea de tener un hijo homosexual. Debido a que en su familia siempre apoyaron a las personas con esta orientación sexual.

“Yo tuve un tío gay y era el más amoroso”

“Ay, yo hubiera sido feliz con un hijo gay porque son maravillosos, adoran a las mamás, las cuidan, las procuran. Son los mejores hijos del mundo”, comentó la actriz nacida en San José, Costa Rica.

“Yo creo que si alguien tiene la suerte de tener un gay en su familia tiene que valorarlo mucho”, agregó Maribel. Además recordó lo linda persona que fue su tío con ella, pues fue quien le obsequió su primer traje para dar comienzo a su carrera.

“Yo tuve un tío gay y era el más amoroso, el más tierno, el más lindo. Mi primer traje de show me lo regaló él; lo usaba él para cantar. Entonces un día me confesó: ‘Mijita, es que yo lo utilizaba’. Me sentí muy afortunada de que me confesara eso”.

“Las mamás que tiene hijos gays, sufren mucho”

Y contó que lamentamblemente en esa época en su país natal las personas homosexuales no eran bien vistas, por lo que él tuvo que irse a EEUU. “Él se salió de Costa Rica porque era gay. En esa época era un ambiente muy cerrado, se fue a Los Ángeles”, dijo a Imagen Televisión.

Álex Kaffie

Por todo esto que contó Guardia, Álex Kaffie, salió a darle un consejo a la artista, y es que según él, en México aún las personas homosexuales no son aceptadas del todo. Y como persona gay contó que las madres sufren mucho por el maltrato que reciben sus hijos.

“Yo creo que y lo digo como gay. Las mamás que tiene hijos gays, sufren mucho porque estamos en un país que discrimina a los homosexuales. Entonces Maribel debería de pensarlo mejor al decir eso, porque las burlas son demasiadas”, dijo el presentador de Sale el Sol.