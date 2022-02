“La rosa de Guadalupe”: Internet descubre multiuniverso del diseñador Milton Fajer

“¿Qué? Ya tienes las botas de Milton Fajer!”. Así se disputan las dos colegialas adictas a la moda en el más polémico capítulo de la serie La rosa de Guadalupe. La escena ha generado no solo decenas de memes en las redes sociales si no que ha dejado al descubierto el multiverso del supuesto diseñador famoso citado en este producción.

Ambas adolescentes presumen de sus atuendos y accesorios de cotizadas marcas: “Lentes Aba, Blusa Donato Telo, Falda Catalina Perea , Perfume Esmeralda Tirsof”, hasta llegar a las botas del afamado diseñador, que en otros capítulos aludió inclusó al reguetonero y fashionista colombiano Maluma. Incluso, una fotografía del cantante usando supuestamente las botas ‘Milton Fajer’, se viralizó en las redes sociales.

En el capítulo titulado “La Marca del corazón”, una de las protagonistas volvió a aludir al famoso diseñador. Esta vez mostrando las compras luego de un día de paseo por las costosas tiendas. “Andaba de shopping y vi algunas cosas que no me pude resistir a comprárselas; mira este vestido ¿No está precioso? y es carísimo, del diseñador Milton Fajer”, expresó.

El episodio gira en torno a la moda y la obsesión que llega a causa en algunas jóvenes quienes determinar su popularidad e incluso estatus por el accesorio más costoso. “No puedo creer que Vannesa ya tenga las botas Milton Fajer... seguro se las trajeros de Nueva York porque todavía no están en México”, contestó una de las colegialas.

La adolescente, cegada por su obsesión por la moda, siguió quejándose: “Es que me choca. Hoy sacó ventaja pero que no crean esas pesadas que van a estar más a la moda que nosotras”. Uno de sus compañeros le insistió en su belleza pese a la ropa de moda que luzca, pero una de las compañeras le refutó: “Aurelio, no hace falta que abras tu bocota. Con solo verte se nota tu cero sentido de la moda”.

En el mismo episodio, el multiverso del diseñador quedó al descubierto, desde la línea desde lentes hasta perfume. Además del lujoso vestido de MF, la influencer Ivonne Loaiza le mostró a Abigail toda la línea de accesorios incluidos lentes. “Están padrísimos y son de la nueva coleccón de Milton Fajer”. La famosa no dudó en responder a su admiradora obsesionada con la moda: “Es mi diseñador favorito y veo que el tuyo también”. Para la madre le ofreció un costoso perfume que ella rehusó usar.

“Gracias pero no uso perfume”. Pero Ivonne insistió : “Aquí se lo voy a dejar por si se anima”, un gesto que la humilde mujer rechazó. En las redes sociales, los fanáticos reaccionaron al capítulo. “Verdaderamente no soporto el MiltonVerso” y “¿Son Prada? No querida, Milton Fajer”, escribieron los seguidores de la serie mexicana.