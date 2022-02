Ninel Conde anuncia su Only Fans con atrevida foto en lencería

La despampanante Ninel Conde dio un paso más en su carrera y ahora se unió a la página de contenido exclusivo y de pago Only Fans. Y es que así lo dio a conocer en una publicación de su red social en Instagram.

En la imagen aparece luciendo una lencería exquisita en rojo pasión, junto a su acostumbrado y elaborado maquillaje que resalta sus hermosos rasgos, pero con la peculiaridad que sale junto a un gran oso de peluche en el fondo.

“Mis bombones, ahora sí… Tenemos Only Fans. Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando, podrán ver contenido exclusivo y de calidad en onlyfans.com/ninelconde, como este sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo… ¿Se unirán a mi club de contenido exclusivo?”, escribió al pie de la publicación.

Es de recordar que se trata de una red social solo para adultos en la que los creadores de contenido comparten imágenes y vídeos eróticos o sexuales de todos los tipos y categorías. Y es que, a diferencia de las redes sociales convencionales, esta plataforma no solo no censura estos contenidos, sino que son su principal reclamo.

No obstante, no todo lo que se publica en Only Fans es erótico. También hay cuentas de chefs de renombre, artistas o estrellas del fitness que tienen un perfil y comparten fotos y vídeos con sus seguidores.

Ninel Conde en ‘Emma y las otras señoras del narco’

A Ninel Conde se la rifaron entre narcos dice el libro de ‘Emma y las otras señoras del narco’. Según la investigación de la periodista Anabel Hernández los narcos llegaron a reunir una gran cantidad de dinero por Ninel.

‘Emma y las otras señoras del narco’ es la investigación periodística que ha generado la polémica en todo México y es que los supuestos nexos de diversas artistas con los narcotraficantes han sido develados.

Esta polémica salpicó también a Galilea Montijo, y a la bella Ninel Conde, pues en la misma publicación la califican como ‘el objeto del deseo’ de varios capos, quienes pagaban grandes cantidades de dinero por estar con ella.

Ninel Conde, según la escritora, estaría implicada en “acumular una serie de bienes a través de lo que podría ser, presuntamente, triangulación de dinero del crimen organizado para la compra de propiedades”.