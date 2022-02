Whoopi Goldberg sale a pedir disculpas luego de ser fuertemente criticada por este polémico tema

La famosa Whoopi Goldberg generó una fuerte controversia por unas declaraciones que dio hace unos pocos días. En las cual habló sobre una de las etapas más fuertes en las historias de la humanidad.

Y es que la ganadora del Oscar está enfrentando fuertes críticas tras manifestarse ante un evento horroso que sucedió hace más de medio siglo. La presentadora de televisión dijo que el Holocausto “no se trataba de raza”.

Esto se dio durante el programa The View de la cadena internacional ABC en la que dijo que el genocidio nazi de los judíos involucró a “dos grupos de personas blancas”. De inmediato empezó a ser fuertemente criticada por cientos de usuarios.

Y es que la supuesta “raza aria” la cual se creía superior, asesinó a seis millones de judíos en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Y este tema se reavivó por la prohibición de una novela gráfica que se presentó en una junta escolar del estado de Tennessee. La cual relata lo que se vivió en los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

“El Holocausto no se trata de raza”

La obra que ha generado grandes críticas se llama Maus, creada por el historietista estadounidense Art Spiegelman. En la cual representa a las personas judías como ratones y a los nazis como gatos; sin embargo ha ganado varios premios.

Goldberg, quien tiene 66 años y que ha estado en The View desde el año 2007, le dijo a sus coanfitriones que se sorprendió por las críticas, pero lo que dijo en un principio fue qué: “Me sorprende que eso los haya hecho sentir incómodos, el hecho de que haya algo de desnudez”.

Agregando: “Quiero decir, se trata del Holocausto, el asesinato de seis millones de personas, pero ¿eso no te molestó? Si vas a hacer esto, entonces seamos sinceros al respecto. Porque el Holocausto no se trata de raza. No, no se trata de raza, pero no se trata de raza. No lo es. Se trata de la inhumanidad del hombre hacia otro hombre”.

“El pueblo judío de todo el mundo siempre ha contado con mi apoyo”

“Pero se trata de la supremacía blanca. Se trata de perseguir a judíos, gitanos y romaníes”, respondió la periodista Ana Navarro. Agregando, “Pero estos son dos grupos de personas blancas”, respondió Goldberg.

“‘¡Pero te estás perdiendo el punto! En el momento en que lo conviertes en una carrera, se va por este callejón. Hablemos de lo que es. Es cómo las personas se tratan entre sí. Es un problema”, añadió.

Luego de tantos señalamientos por parte de los usuarios de internet, la presentadora y actriz se justificó diciendo: “En el programa de hoy dije que el Holocausto ‘no se trata de raza, sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre’. Debería haber dicho que se trata de ambas”, escribió en una publicación de Twitter la artista. “El pueblo judío de todo el mundo siempre ha contado con mi apoyo y eso nunca cesará. Lamento el daño que he causado”, agregó enn sus redes sociales.