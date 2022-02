Así fue el emotivo reencuentro de Claudia Álvarez con sus mellizos

El pasado 22 de enero de 2022, Claudia Álvarez anunció ante sus casi tres millones de seguidores en Instagram, el nacimiento de sus mellizos Clío y Billy. Aunque no hubo mejor forma de iniciar el año que al recibir a su segundo y tercer hijo, la actriz de “Vencer el pasado” se contagió de COVID-19 a pocos días de haber dado a luz.

Como medida de prevención, la intérprete tuvo que mantener distancia de los pequeños para no contagiarlos del delicado virus, sobre todo luego de haber nacido varias semanas antes de lo previsto.

Fue a través de sus redes sociales, donde Claudia compartió el emotivo reencuentro con los mellizos tras cumplir su esquema de aislamiento.

“¿Quién ya puede ir a ver a sus babies porque es negativo a covid? ¡YO!”, escribió la actriz de 40 años a través de sus historias de Instagram con la canción “Te esperaba” del querido cantante Carlos Rivera.

Mientras estuvo en aislamiento, los pequeños Clío y Billy recibieron cuidados especiales en el hospital y permanecieron en incubadora como protocolo por haber nacido en la semana 30 en vez de las 40.

La imagen de Claudia con los dos pequeños en su pecho enterneció a los internautas. “Lo mejor que me puede pasar es tener a mis hijos aquí cerquita”, expresó.

Tras dar negativo en la prueba de COVID-19, la actriz se reencontró con sus pequeños Foto: Instagram @claudialvarezco

Tras dar a conocer la noticia de su contagio, Álvarez comentó el terrible momento que estaba viviendo al estar lejos de Clío, Billy y su hija mayor Kira.

“Se me derrumbó el mundo, o sea, estoy yendo a ver a mis bebés, de mi casa al hospital, del hospital a mi casa, eso es lo único que hago y obviamente me vine para bajo, hoy es mi tercer día aquí encerrada, obviamente Billy ha ido al hospital, él se siente bien, mañana se hará una prueba, aquí en la casa todos ya se hicieron”, manifestó con mucha angustia a través de historias de Instagram.

La difícil situación que vivieron Claudia Álvarez y su esposo Billy Rovzar finalmente terminó y pese al terrible sentimiento que vivió al estar lejos de sus bebés tan solo días después de haber llegado al mundo, está feliz de tenerlos cerca nuevamente.

“He analizado, primero que nada, que no le pegué el bicho a mis bebés, ni a Kira, ya por ahí es una palomita, por otro lado el que me dé ahorita de que mis bebés estén en la casa, también digo ‘gracias’, es una forma de verlo que me da paz”, añadió anteriormente.

Te puede interesar:

[ ¿Cuál fue el primer regalo que le dio Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez? ]