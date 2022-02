Channing Tatum revela por qué no ve películas de Marvel: “Estoy traumatizado”

Considerado uno de los hombres más guapos de Hollywood, Channing Tatum ha conquistado a la audiencia con su icónica participación en la pantalla grande.

Con casi 20 años de carrera y más de 40 producciones el actor de 41 años ha demostrado su gran versatilidad al interpretar al romántico soldado en “Querido John”, el lujurioso bailarín en “Magic Mike”, el peleador de artes marciales en “Foxcatcher”, entre otros.

Tras cuatros años de descanso del medio artístico, Channing Tatum está de regreso con dos ambiciosos proyectos de comedia, “Dog” y “La ciudad perdida”.

Durante una entrevista en Variety, el actor habló sobre el cansancio que acumuló al filmar cuatro filmes seguidos sin ningún tipo distracción. A pesar de su enorme esfuerzo, no obtuvo el resultado esperado. “El resultado no fue tan satisfactorio como quería porque no tenía la energía”, comentó.

Según reveló el actual novio de Zoe Kravitz, la pausa que hizo en su carrera le sirvió para “descubrir qué es lo que quería hacer”, ¿actuar o dirigir? se cuestionó él mismo. Incluso en 2018, en medio de su divorcio con Jenna Dewan tras 10 años de relación, el intérprete de “Free Guy” consideró abandonar su carrera como histrión.

Durante su regreso, Channing Tatum no pudo evitar mencionar la gran decepción que se llevó cuando cancelaron “Gambito”, un proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel en el que tenía depositado toda su atención y expectativa.

El filme que por años desarrolló junto a Reid Carolin, (también director de “Dog”), pasó a la historia cuando Disney compró FOX.

Según reveló Tatum, la historia del personaje miembro de los X-Men era fantástica. El superhéroe que interpretaría el actor “era simplemente la persona más genial”, como él mismo expresó.

“Una vez que Gambito se fue, estaba muy traumatizado. Apagué mi máquina Marvel. No he podido ver ninguna de las películas. Me encantó ese personaje. Estaba demasiado triste. Fue como perder a un amigo porque estaba tan listo para interpretarlo”, comentó.

Aunque para ese momento el estudio no vio potencial en la dirección de Reid Carolin y Channing Tatum por su inexperiencia; este 2022 tendrán la oportunidad de demostrar el gran equipo que hacen cuando se estrene “Dog”, la ópera prima de ambos.

