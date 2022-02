Eleazar Gómez se sincera sobre cómo se siente luego de salir de la cárcel

Eleazar Gómez pasó casi cinco meses tras las rejas por agredir fisícamente a su entonces prometida Tefi Valencia. El actor y cantante salió en libertad condicional en marzo de 2021, gracias a un acuerdo con la modelo, y ahora revela cómo se siente luego de más de un año del horrible episodio.

Gómez parece empezar a retomar de a poco su vida artística, pero nadie olvida el incidente con su expareja, por ello conversó brevemente con los medios de comunicación para explicar cómo ha llevado su vida desde entonces.

Eleazar Gómez

El encuentro del galán de telenovelas con los medios se dio en un evento de la fundación Latidos de Amor. “Creo que me siento más positivo, más tranquilo, más consciente, y feliz de tener esta nueva oportunidad, contento, muy contento”, comenzó indicando.

“Me gustaría formar una familia”

Además, contó que lleva diez meses asistiendo a terapia psicológica, tal y como se lo ordenó el juez que llevó su caso. Y en cuanto a darse una nueva oportunidad en el amor, el intérprete confesó que aún no se siente preparado, pues está enfocado en sí mismo y en su carrera.

“Yo en este momento no estoy en ninguna relación sentimental, y tampoco estoy pensando que dentro de poco pueda tener alguna relación. Porque no está dentro de mis planes ni de lo que estoy pensando ahora mismo”, expresó.

Aunque sí compartió un deseo que tiene, y es que confesó que realmente espera convertirse en padre y formar una familia: “Me gustaría formar una familia y ese es el sueño más grande de mi vida el ser padre y sería la persona más feliz del mundo si lo llego a lograr”, pero recalcó qué, “Sólo que en este momento no está en mis planes”.

Es un comienzo de cero”

En otra entrevista, según señala Infobae México, Eleazar adelantó en qué está trabajando actualemente: “Va a ser en teatro, eso sí lo puedo decir, estamos próximos a estrenar y aprovecho también porque estoy tomando fotos para la portada del álbum que tanto he estado preparando y estoy muy emocionado de por fin poderlo sacar”.

Mientras que sobre Valenzuela no quiso responder ninguna pregunta, pero sí dijo que está motivado y regresando de a poco: “Estoy empezando de cero y eso es lo que quiero transmitirle a la gente que ha venido conmigo desde el inicio de mi carrera y hasta la fecha. Es un comienzo de cero, pero no significa que no exista nada, es que es un comienzo siempre para adelante”, señaló.

“Viene mucha música eso es ahorita con lo que estoy más conectado porque quiero transmitir mis vivencias y mis sentimientos y quiero que la gente se quede eso de mí”, concluyó Gómez, de 35 años.