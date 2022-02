“Es traumático”: la tradición familiar más odiada por Evaluna Montaner

El clan Montaner demuestra mucha unión y mucha confianza, también diversión al máximo cada vez que se juntan. Los hijos del cantautor Ricardo Montaner no dudan en reír y hasta burlarse de los otros, momentos que comparten en sus redes sociales. Todo no parece ser tan divertido para una de sus integrantes, Evaluna, quien reveló una tradición familiar que detesta.

Según contó la actriz y cantante en su podcast “La Sala”, uno de los hábitos familiares se repite en cada cumpleaños, cuando todo se juntan alrededor del pastel para cantar. Pero finalizado el cumpleaños feliz, suelen hundir el rostro del homenajeado en el pastel. Se trata de una tradición muy frecuente en los países latinoamericanos, incluido Venezuela donde nació y se crió la menor de los Montaner.

“Eso poner tu cara en el pastel cuando te cantan Happy Birthday lo odio, no me gusta, me asusta, es traumático me hace sentir claustrofóbico, como que no puedo respirar. Espero que jamás vuelva a pasar, espero que a mi hijo no le guste eso”, dijo Evaluna en el programa que transmite Amazon Music. Además contó que por respeto a ella, el resto de la familia dejó de lado esta tradición en cada cumpleaños.

Evaluna y su esposo, el cantante colombiano Camilo, esperan a su primer hijo, Índigo. El anuncio de la dulce espera fue confirmado con un emotivo video donde captaron las reacciones del clan Montaner, incluyendo las lágrimas de los orgullosos padres y de los futuros tíos, Mau y Ricky.

Sus redes sociales se han convertido en una bitácora de su embarazo, el cual según contó Evaluna, fue un milagro ya que muchos de los médicos con los que trató dieron por imposible su sueño de convertirse en madre. Fue precisamente por los malestares de su esposo, entre esos naúseas y mareos, que la hija menor de los Montaner se enteró de la dulce espera.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo. Luego se expresó emocionada por poder compartir la buena noticia con los seguidores: “Es genial poder compartirlo porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad si no también con la espera”, agregó.

Recientemente, Evaluna y Camilo compartiron un video resumen del primer mes de 2022. Desde una foto de su vientre desnudo y abultado, hasta un video donde dejó ver las pataditas de su bebé, también la herida que quedó tras caerse, un momento que también preocupó a los fanáticos y amistades.