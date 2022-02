Kenia Os estrena su nuevo tema ‘Joder’

La youtuber, influencer y empresaria mexicana de 22 años de edad, Kenia Guadalupe Flores Osuna mejor conocida como Kenia Os, presenta su nuevo sencillo ‘Joder’, en colaboración con la rapera norteamericana Claudia Alexandra Madriz Meza mejor conocida como Snow Tha Product.

En palabras de la cantante mexicana, ‘Joder’ no es una indirecta para nadie, se trata del empoderamiento femenino y lo díficil que es la industria de la música “Joder no es una indirecta hacia nadie. No tengo tiempo ni energía para eso. Si necesito decir algo, lo digo de frente. La escribimos pensando en el poder que tiene una mujer, y lo difícil que es mantenerse de pie en esta industria sin que te jodan. Joder es un mood”.

Te dejamos el video musical oficial:

Por otro lado, se espera que esta canción tenga un toque de rap o hip-hop, gracias a Snow Tha Product, quien después de aparecer en la BZRP Music Sessions #39 de Bizarrap, catapultó su fama exponencialmente. Asimismo, los fans esperan que su parte, tenga una indirecta especial para todas las personas que dicen que una mujer no puede lograr ser exitosa en el mundo de la música, incluso hay unos más que dicen que habrá una frase donde se mencionen los estereotipos de belleza.

Kenia Os. Kenia Os estrena su nuevo canción ‘Joder’ en colaboración con Snow Tha Product. / Foto: Twitter

Planes para Kenia Os en 2022

Por otra parte, Kenia Os, se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo 25 de marzo de 2022 y tras un sold out rotundo en varios minutos, la cantante abrió otra fecha el día 24 de marzo.

Añadiendo a lo anterior, los días 13 y 14 de mayo, se llevará a cabo el festival de música Tecate Emblema 2022, y Kenia Os se presentará ahí. Asimismo, Danna Paola, Backstreet Boys y Sebastian Yatra se encuentran en el cartel oficial de este evento, cabe recalcar, que aún se desconoce el día en el cual la oriunda de Mazatlán se presentará, pero sin duda, sus fans, los keninis, están muy orgullos de todo lo que ha logrado la cantante.