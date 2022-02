Rihanna, de relaciones tóxicas a convertirse en mamá

El éxito que ha acompañado a Rihanna a lo largo de su carrera artística, no parece sonreírle en cuestiones del amor. La joven ha sido vinculada con otros famosos y galanes, con quienes ha protagonizado las relaciones más tóxicas de la farándula.

Una de las más recordadas fue con el rapero Chris Brown con quien incluso vivió episodios de violencia doméstica. Lo que ella vivió con el cantante resultó toda una historia de terror, narrada por el mismo protagonista.

“Recuerdo que ella trató de patearme, pero yo luego la golpeé con el puño cerrado, le rompí el labio. Cuando lo vi quedé en shock. A partir de ahí, ella me escupió sangre en la cara y me molestó aún más”, contó el artista en su propio documental donde habló de los celos y la relación tormentosa con la cantante. Para sorpresa de los fanáticos, Brown dijo seguir enamorado de Rihanna y ella no descartó la reconciliación pues, dijo entonces, continuaba amándolo.

Rihanna y Chris Brown

Ambos se conocieron en 2005 pero no fue si no hasta 2008 que confirmaron su relación. Todo fue cuesta abajo, desde peleas verbales hasta físicas de ambas partes desde el inicio”, contó Chris aludiendo a la infidelidad que descubrió la cantante y que quebró la confianza entre los dos. Con esa otra chica tuve relaciones, fue honesto con Rihanna.

En vísperas de los Grammys 2009, ocurrió lo peor. Fue durante una fuerte discusión que la cantante intentó abofetear al rapero, pero este le contestó con varios golpes que le dejaron el labio roto y varios moretones en el rostro. El rapero fue detenido esa misma noche y la actuación de ambos en los premios Grammys fue cancelada, destacó la prensa.

Tal como su tema “Toxic Love”, Rihanna ha estado rodeada de relaciones nada saludables. Luego de la tormentosa historia con Chris Brown, la cantante ha sido vinculada con otros famosos y empresarios influyentes. Uno de estos fue el millonario de su Arabia Saudí, Hassan Jameel, cuya relación terminó de manera sorpresiva.

Shallon Lester, bloguera cercana a Rihanna, habría revelado detalles de este romance nada saludable, como el hecho de que el joven empresario presionaba constantemente a la cantante para que comiera y aumentara de peso. Según esta fuente, él incluso dejó deliberadamente varios dulces y bocadillos prefiridos alrededor de ella, tanto en su avioneta privada como en su yate.

Rihanna es conocida por su larga lista de pretendientes. Desde Leonardo DiCaprio hasta el rapero Drake con quien interpretó el recordado tema “Work” entre otras colaboraciones musicales. Tan inesperado como intenso fue este noviazgo que fue borrado como el tatuaje que ambos decidieron hacerse juntos. Y aunque ambos terminaron de manera amigable, el anuncio del embarazo de Rihanna pareció afectar a Drake quien no reaccionó dando un “unfollow” a su amor.

Drake y Rihanna. Drake está furioso por el embarazo de Rihanna y esto fue lo que hizo. / Foto: DIGGZY / SHUTTERSTOCK / Getty Images

La cantante y el rapero estadunidense, A$AP Rocky confirmaron la espera de su primer bebé con una peculiar sesión de fotos en pleno Nueva York y ella en un elegante abrigo rosa que dejó ver su vientre abultado. “Es mi chica. Todo en la vida es mejor, mucho mejor cuando has encontrado a la persona definitiva. Pienso que cuando lo sabes, lo sabes. Ella es la definitiva”, dijo el cantante a GQ Magazine.