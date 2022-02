Alicia Machado, entre lágrimas, habla del padre de su hija

Alicia Machado pocas veces habla de su vida personal, y menos de la relación que tuvo con el padre de su hija, Dinorah. Pero esta vez se sinceró y rompió el silencio, tras verse afectada por la publicación del libro de la periodista Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco.

Y es que en el manuscrito se menciona a la actriz y ex-Miss Universo por su relación con Gerardo Álvarez Vázquez, padre de la menor de 13 años, quien el 21 de abril de 2010 fue arrestado por estar involucrado en actos delictivos y formar parte del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Alicia Machado

“Ha estado bastante deprimida a causa del libro”

En el programa Despierta América de Univisión, la modelo contó cómo este libro ha afectado a su hija por lo que se dice de ella y de su padre: “Mi hija, estas últimas dos o tres semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo”, comenzó.

Agregando, entre lágrimas que su hija sabe perfectamente la situación en la que está su papá: “Ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y una fortaleza de decirme: ‘Amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo’”.

“Tiene a sus hermanas y una familia paterna que la ama”

Asimismo, contó que Dinorah es muy madura y ha entendido todo, y hasta le agradece a Alicia por cuidarla y estar siempre para ella. Además que asegura que ama a su padre a pesar de la situación en la que está: “Ella me abrazó y me dijo: ‘Yo sé todo lo que tú has hecho, durante mis trece años, para protegerme de una historia que no es ni tuya ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro’”.

La venezolana detalló que su hija mantiene relación con sus hermanas y que hace poco las fue a visitar a California. “Ella recientemente estuvo con sus hermanas en California, porque tiene a sus hermanas y una familia paterna que la ama y la adora y la mandé para allá unos días para que estuviera con ellos”.

Para finalizar, reveló que el padre de Dinorah sufre mucho por no poder estar al lado de su hija: “Él ama a su hija, la adora”, y añadió que para ella ha sido muy difícil tener que soportar las críticas en su contra: “Para mí no ha sido fácil protegerla de toda la mierda que se dice. He tenido que protegerla como una leona y voy a seguir haciéndolo. Así para las personas que intentan seguir tratando de dañarnos o de dañarlo a él por ese lado, les va a costar mucho trabajo, porque yo voy a seguir protegiendo esta historia de amor y esta hija que tengo maravillosa”, concluyó.