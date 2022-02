Conoce por qué María Félix le rechazó una diadema al rey Faruk de Egipto

Para nadie es un secreto que María Félix fue una de las actrices más icónicas del cine latinoamericano y europeo. Su innegable talento y su belleza fueron dos de los atributos que no pasaron desapercibido ante los cientos de hombres que quisieron conquistar su corazón.

Uno de sus más grandes enamorados, además del conocido Diego Rivera, fue el rey Faruk de Egipto, un poderoso hombre que intentó enamorarla al regalarle una lujosa joya.

El primer encuentro entre ellos fue una tienda Cartier en París, Francia. Para ese momento “La Doña” estaba en la búsqueda de una exclusiva prenda que terminó siendo el conocido collar de serpiente con incrustaciones de esmeralda.

El rey de Egipto y la intérprete de “Enamorada” coincidieron y entablaron una amena conversación que concluyó con una invitación a cenar en Maxim’s, el restaurante más célebre de la Ciudad de Luz.

Ante tanta expectativa, una semana después se reencontraron, pero nada salió como esperaban gracias a un desubicado comentario del rey Faruk al opinar sobre las alhajas de “María Bonita”.

Como es de público conocimiento, las joyas eran una de las grandes pasiones de María Félix. Así que para enmendar su equivocación, el rey le extendió una invitación con todo pago a El Cairo, la que “La Doña” aceptó por el interés de conocer la mayor ciudad del mundo árabe.

Al llegar, la actriz se consiguió con la extravagante fiesta de cumpleaños de Faruk por lo que hablaron en contadas ocasiones. Sin embargo, al día siguiente viajaron a las imponentes ruinas de Abu Simbel.

Ante el majestuoso escenario que tenían frente a sus ojos, el rey le ofreció como regalo la corona de Nefertiti. Como toda una apasionada de las joyas, María Félix no podía creer lo que estaba viendo.

Luego de colocarla en su cabeza, se cuestionó sobre la verdadera intensión de Faruk, así que de la manera más directa le preguntó qué le tendría que dar a cambio y él dijo que una noche de amor juntos.

Después de la respuesta, la actriz le devolvió la majestuosa joya y le aclaró que bajo ningún concepto la enamoraría con alhajas o cosas materiales, porque no sentía atracción por él.

“Una noche conmigo no la puede comprar con joyas ni con todo tu reino, yo me entrego gratis a un hombre cuando me gusta, pero no es tu caso, me gusta más él que tú y señalé a su criado”, expresó la actriz de “Tizoc: Amor Indio”.

