Karol G ¿tiene nuevo novio? Se rumora que sale con James Rodríguez

¿Un clavo saca a otro clavo? Parece ser el lema que ha aplicado la reguetonera colombiana Karol G, quien tras confirmar su ruptura con el rapero Anuel AA, protagoniza nuevos rumores de romance con el mediocampista James Rodríguez.

La intérprete de “200 copas” y su paisano posaron juntos una vez más, lo que motivó comentarios en las redes sociales. Ambos estarían saliendo desde hace varios meses, también compartiendo en algunos viajes de placer. Además, la cantante se ha dejado ver muy cercana a Salomé, la hija de James con la empresaria Daniela Ospina, con quien posó mientras disfrutaban de un partido de básquet.

En las redes sociales los fanáticos opinaron sobre el posible romance entre los dos famosos, algunos en rechazo. “¿Queeee?? Sii es así pa’ mi Karol G pierde como nivel”, “Que pareja más dispareja”, “Nivel bajo con Anuel, por lo menos esta vez si miro mas altico, no la gran cosa pero mejor que Anuel si”, expresaron en la cuenta @masrechismes.

Karol G y James Rodríguez

Todos quedaron sorprendidos también cuando James mostró su cambio radical pintando de azul su cabello castaño, un look que no pocos asociaron con la colombianan Karol G, quien se caracteriza por su atuendo irreverente. Esto coincidió además con los frecuentes “me gusta” que tanto el futbolista como la reguetonera intercambiaron en las redes sociales.

La relación entre Karol G y el reguetonero Anuel ha estado en el ojo del huracán, luego de varias rupturas y reconciliaciones. Finalmente ambos dieron por terminado el noviazgo de casi tres años aunque de manera amistosa. El rapero ahora protagoniza un nuevo romance con la influencer Yailin con quien ya suenan campanas de boda.

“Estando con Karol yo había dicho que me retiraba de la música, no sentía ya ganas de seguir cantando, sentía que era un momento en el que tenía que encontrarme conmigo mismo, yo no trabajo para ser número 2″, dijo Anuel AA en entrevista “Al rojo vivo”. Luego evadió hablar de la colombiana y enfatizó: “Eso es pasado, yo tengo una relación nueva, la han visto en las redes sociales, estás hablando mucho de Karol faltándole el respeto a Yailin”, dijo al periodista.

James Rodríguez, por su parte, ha sido vinculado con famosas entre estas la modelo venezolana Sharon de Lima, quien fue esposa del cantante puertorriqueño Marc Anthony. Ambos se mostraron compartiendo los partidos de fútbol, también sus lujosas vacaciones, pero las ajetreadas agendas acaabron con el amor y dieron por finalizado el romance. “No crean todo lo que ven en las redes sociales, yo no estoy saliendo con nadie”, expresó al consultarle por la famosa venezolana.