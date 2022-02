Rosalía lanzó ‘Saoko’ y estas han sido las reacciones en redes sociales

La española Rosalía ha liberado un nuevo sencillo de su álbum ‘MotoMaMi’ y tal parece que veremos a la cantante sobre una motocicleta constantemente y es que con el video liberado de ‘Saoko’ así ha sido.

Ella aparece en medio de una gasolinera junto a otras mujeres que hacen acrobacias en la carretera con sus motocicletas, a medida que avanzan irrumpen en una heladería desde donde prueban las paletas de manera sensual.

Ataviada en una blusa llena de tiras que se entrelazan sobre su busto muestra las primeras imágenes en las que luce simplemente genial con un gatito entre sus manos, para luego pasar a un vestido rojo con transparencias y lanzarse a las calles de nuevo.

Allí parece haber cometido un delito, pues junto al grupo de mujeres son emboscadas desde el aire y tierra, mientras ella asegura que se puede transformar en lo que sea sin encasillarse en nada. Luego llegan las patrullas que a toda velocidad avanzan tras ella y con una mirada sutil sugiere que el video tendrá una continuación.

El nombre de la canción lo popularizó años atrás Daddy Yankee, y es un término de origen africano que se extendió por algunos países de Latinoamérica y que quiere decir “sabor, ritmo, música, sabrosura, alegría y buen movimiento”. La canción y el video fueron liberados hace poco y las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar.

“Ha conseguido demostrarnos que no se encasilla en ningún estilo y que es necesario renacer, sin perder su esencia, que al final es su arte y su voz y trasciende en cualquier proyecto suyo. No me va a poder decepcionar esta chica”, es uno de los comentarios que resaltan”.

Algunos comentarios se fueron en contra de la artista negándose a recibir cualquier cambio que haga desde su último álbum. “Vaya obsesión con coches y motocicletas que tienen las estrellas, de verdad. Con la enorme influencia que tienen sobre la población, y, sobre todo, los jóvenes. Sería de agradecer que cambiasen la escenografía de vez en cuando”.

Y los memes también llegaron…

Yo soy muy mía, yo me transformo

Una mariposa, yo me transformo.

Amando #Saoko de @rosalia pic.twitter.com/6jJpgrXMxS — 🦋Una Mariposa, Yo Me Transformo🦋 (@Maufer23_04) February 4, 2022

Rosalía en SAOKO: “Soy toas las cosas, yo me transformo” pic.twitter.com/xWFvSNDkqV — dinamarca 🦋 (@dinamarcavt) February 3, 2022

ok pero SAOKO???? q himno de Rosalía pic.twitter.com/Tu29mxUpzV — 𝔄𝔫𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯 𝔧𝔬𝔱𝔬 (@tabs_gm) February 4, 2022

Rosalía en esa escena en el video de saoko pic.twitter.com/wUIbq0SxmS — saoko papi🏍💨🦋🌈🔪 (@doloh0rna) February 4, 2022

Yo después de escuchar Saoko de Rosalia pic.twitter.com/0YiO04pT2i — Champutado (@The_Drowned_74) February 4, 2022