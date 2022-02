“Unlimited Love” es el nombre del nuevo disco de los “Red Hot ChiliPeppers”

El día de hoy la talentosa banda “Red Hot ChiliPeppers” anunció por medio de sus redes sociales que el 1 de abril saldrá su álbum “Unlimited Love”. Esta agrupación conformada por el vocalista Anthony Kiedis, el bajista Flea, el baterista Chad Smith y el guitarrista John Frusciante, nació en Los Ángeles, California en 1983. Y desde el 19 de agosto de 1984, fecha en la cual lanzaron su primer disco nombrado “The Red Hot ChiliPeppers”, álbum que los lanzó a la fama.

Acerca del nuevo álbum, la agrupación también posteó un video en Twitter en el cual se puede apreciar al bajista Flea y al guitarrista John Frusciante, acompañados del baterista Chad Smith. Estos tres integrantes de la banda salen unos cuantos segundos tocando música juntos. En cuanto al arte del disco, los “Red Hot ChiliPeppers” revelaron la portada del disco que es un anunció de neón que tiene su característico símbolo rojo y en medio viene “Unlimited Love”.

Este año la banda está muy activa y acaba de estrenar un sencillo

Además, “Red Hot ChiliPeppers” acaban de estrenar su más reciente sencillo llamado: “Black Summer” junto con el video de la canción. En estas imágenes se puede apreciar a la banda reunida y tocando con la misma vibra tan energética de siempre. Cabe destacar, que desde hace seis años los músicos no sacaban un disco, y es por eso que esta noticia emocionó mucho a sus fanáticos.

Como contexto, esta banda de estadounidense de rock es conocida por sus éxitos como: “Snow”, “Californication”, “Otherside”, “Can’t Stop”, “Scar Tissue”, “By The Way”, entre otros. El último disco que sacó la agrupación originaria de Los Ángeles fue: “The Getaway”, álbum que salió el 17 de junio de 2016. Este material contiene canciones como: “Dark Necessities”, “Feasting on the Flowers” y “Encore”.