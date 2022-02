“Acapulco shore”: así fue el reencuentro de los shores originales

Tadeo, Fernando, Luis Potro Caballero y Jawy revivieron la emoción de participar en la primera temporada del reality show Acapulco shore. “Amistad es amigo”, expresaron en las redes sociales al compartir las primeras imágenes del reencuentro en el que rememoraron la experiencia.

Poco después, Fernando replicó la imagen a la que sumaron comentarios de los fanáticos de la serie. Karime, una de las más populares en el proyecto, también participó recordando algunos momentos de su participación. Ella junto a Potro y el Chile se reunieron años atrás dejando ver su lado más jocoso.

“El Chile, ese guey se cuelga hasta del mofle”, dijo Potro, quien también estuvo en la segunda temporada del programa Las estrellas bailan en Hoy. “Perrijos, ya regresó su papá. Cuando me vean los de la casa creo que van a sentir una felicidad inmensa”, dijo antes de encontrarse con otros compañeros como Brenda

Es un cabrón súper divertido. O sea, estresa, pero lo amo, me cae muy bien”, expresó la influencer mientras llegaban uno a uno los invitados al reencuentro donde la fiesta y las bebidas no pudieron faltar. Talía también se emocionó con la pasada reunión y la presencia del Chile. “Él fue el único que se animó a recibirme con una chela”.

La gran ausente fue Manelyk González, quien estuvo recientemente en el programa “La casa de los famosos”. Ella argumentó la distancia que mantiene con los integrantes ya que no tiene la misma convivencia. “Ya ninguno somos amigos, ya ninguno lo trae”, expresó la influencer en alusión al tatuaje de un alacrán con alas que ella se hizo junto a sus entonces compañeros de reality.

La influencer mantuvo una relación con otro de los participantes, el cantante Jawy Méndez, con quien no terminó en buenos términos. Fue durante su participación en el programa de Telemundo, La casa de los famosos, que reveló el motivo de la sorpresiva ruptura y la cancelación de su compromiso.

“Sus reclamos eran ‘pues es que a mí me gusta tener la cama tendida cuando llego a mi casa’, ah pues entonces tiéndela. A veces me decía ‘¿Sabes que hay en la alacena?’ y yo le decía ‘No, porque trabajo todo el día, porque pago para que vengan a hacer y no me interesa saber qué hay en la alacena’. Esos eran sus reclamos”, confesó Mane a su excompañera de Acapulco shore, Celia Lora.

La hija del cantante Alex Lora, ha expresado su arrepentimiento por haber participado en el programa de telerrealidad donde también estuvieron Gaby Spanic, Pablo Montero, Jorge Aravena y la exmiss Alicia Machado, quien resultó ganadora del máximo premio de 200.000 dólares. Según ella sus compañeros se la pasaban leyendo la Biblia, aunque todo el tiempo se la pasaban “calientes”, además de señalar a la producción de no atender sus peticiones por cuestiones de salud. “Una basura”.