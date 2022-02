Billie Eilish inicia su gira mundial “Happier Than Ever” en Nueva Orleans

La famosa cantante de 20 años comenzó su gira mundial “Happier Than Ever” en Nueva Orleans y el show estuvo lleno de mucha energía. Billie Eilish lució su nuevo cambio de look con el cabello negro y un fleco muy corto. Sus fanáticos llenaron el recinto con carteles que decían: “Te extrañamos mucho”. Este primer concierto fue tan emocionante que la joven se lastimó la rodilla izquierda y sangró pero eso no la detuvo para seguir cantando y saltando al ritmo de “Bad Guy”.

Por las fotografías y videos que los fanáticos de Billie compartieron en las redes sociales se puede observar que Eilish regresó con todo a los escenarios. Acerca de su vestimenta, la cantante estadounidense vistió unos tenis blancos con unas calcetas altas del mismo color que terminaron manchadas de sangre porque se lastimó la rodilla izquierda. Asimismo, Billie utilizó una bermuda pegada acompañada de una playera oversize como acostumbra, la cual llevaba un estampado de figuras de “Pokémon” y “Sailor Moon”.

Los hermanos O’Connell prendieron el escenario

En la misma línea, Eilish también publicó fotos del primer concierto de su gira en su cuenta de Instagram en las cuales aparece con un peinado de dos chongos a los lados. Su mejor amigo y hermano Finneas de 24 años no se quedó atrás, pues el cantante, compositor y productor rockeo con todo. De tal forma que el hermano de Billie posteó una foto en la cual sale en pleno concierto moviendo su cabello y en la leyenda puso: “Solamente me dejé el cabello largo para que me tomaran fotos así”.

Finalmente, la gira musical de Billie Eilish abarca muchos estados de Norteamérica como: Búfalo, Filadelfia, Nueva York, Boston, Detroit, Chicago, Denver, entre otros. Así como en Canadá, en: Toronto y Montreal, no obstante, por el momento estas dos fechas se encuentran pospuestas. El regreso de Billie Eilish a los escenarios es una muy buena noticia para sus fans debido a que con el lanzamiento de su nuevo disco “Happier Than Ever” la cantante dijo que se moría por cantar sus nuevas canciones en vivo.