Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: esta es su historia de amor

La plataforma de streaming Netflix incluyó en su catalogo la serie “Yo soy Georgina” que rápidamente se ubicó entre los títulos más vistos. En seis episodios la modelo argentina Georgina Rodríguez hace un recuento de su vida, sus inicios en el modelaje y su historia de amor con el furbolista Cristiano Ronaldo, considerado de los mejores en el mundo.

“El día que conocí a Cristiano fui a trabajar a Gucci como siempre. Cuando estoy saliendo de la tienda veo que aparece un hombre guapísimo, me quedo parada, empecé a sentir como cosquillitas en el estomágo, pero bueno, qué me pasa”, se preguntó la modelo y actual esposa del ganador del Balón de Oro.

Él también apareció en la serie recordando ese primer encuentro. “Fue ahí que me quedó en mi cabeza. Fue como un momento de un clic”. El astro del fútbol no lo pensó dos veces para invitar a la modelo. “Me dijo que si quería ir a cenar, aunque ya había cenado dos horas antes. De camino al restaurante nuestras manos se chocaron, yo sentí como si esas manos hubieran estado conmigo muchas veces, encajaban a la perfección”.

En la serie, ambos coincidieron en el fechazo inmediato y en los sentimientos que surgieron al poco tiempo. Cristiano Ronaldo, quien siempre sido hermético con su vida personal, abrió su corazón. “En el principio yo no pensaba yo no pensaba que me iba a enamorar de ella pero pasado un tiempo yo sentí que iba a ser la mujer de mi vida”. En la serie además se mostraron imágenes de la vida hogareña de la pareja y sus momentos de descanso en su lujosa mansión.

La pareja están juntos desde 2016 y aunque no han celebrado su boda ya son padres de cinco hijos, dos de ellos recientemente anunciados por los famosos, quienes confirmaron serán un niño y una niña. El futbolista además tiene un hijo mayor fruto de una relación anterior con una mujer cuya identidad el famoso ha mantenido en secreto. “Cuando mi hijo sea mayor, le contaré toda la verdad, no lo que la gente quiere que diga”.

Georgina se expresó emocionada por esta producción que da a conocer su lado más íntimo y escribió en las redes sociales: “Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto.Gracias @cristiano por tu humanidad, generosidad y apoyo incondicional en todo lo que me propongo. Andábamos sin buscarnos pero a sabiendas que nos encontraríamos . También, gracias a @netflixes @komodo por haberme elegido para desarrollar este gran proyecto, que tan ilusionada me ha tenido día y noche”.