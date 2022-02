La nueva impactante revelación de Anabel Hernández sobre Ninel Conde

La periodista Anabel Hernández no ha parado de causar polémica en el mundo del espectáculo, y es que su libro Emma y las otras señoras del narco destapó, supuestas relaciones de los artistas con líderes de grupos criminales.

Una de las estrellas mencionadas es Ninel Conde, quien tras la publicación del manuscrito aseguró que demandaría a la periodista; sin embargo no lo ha hecho. Y sobre ella volvió a hablar Hernández, asegurando que no ha recibido ninguna notificación de una demanda.

Ninel Conde

Hernández asegura que a Conde se le investiga por varios delitos

Además, reveló un nuevo secreto de la actriz y cantante, y es que aseguró que la artista está siendo investigada por las autoridades. Fue durante una rueda de prensa de su libro, recogida por Antonio San Juan, que Anabel contó que hasta el momento nadie la ha demandado, a pesar de que casi todos los mencionados en la obra han amenazado con hacerlo.

También volvió a recalcar que su libro está escrito basándose en documentos de la Fiscalía General de la República. Y que ella tiene todos los registros de dichas investigaciones, asegurando que son varios los presuntos delitos de Conde.

“Que cada uno haga reflexión sobre las decisiones que ha tomado en su vida”

“En el caso de Ninel Conde es un caso todavía más interesante porque ya hay investigaciones criminales abiertas en su contra. No soy yo, ni siquiera es Anabel Hernández la que habla de presuntas triangulaciones, de lavado de dinero. No soy yo, es una investigación de la PGR que está señalada incluso en el libro, yo tengo los documentos de la PGR”, indicó.

Hernández comentó que las personas mencionadas en el libro deberían asumir su culpa, pues ella no inventó nada y lo que les molesta es que lo haya hecho público: “Esto ya va mucho más allá del libro. Me parece más bien (que) lo que incomoda a estas personas es que se conozca esta información y las diversas repercusiones que esto puede tener. No deberían estar molestas conmigo. Creo que sería una buena idea que cada uno haga reflexión sobre las decisiones que ha tomado en su vida y que haga cuentas con su pasado, su presente y su futuro”.

“Cuando dicen: ‘Esto me está afectando’, ‘es que que digas esto me está afectando’, repito, yo no las coloqué a ellas en esa situación y después escribí sobre eso. Ellas estaban en esa situación, pasaron por ahí, yo investigué y narro lo que sucedió porque, repito, es información de interés público. Estamos hablando de organizaciones trasnacionales”, indicó.