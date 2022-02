“Todos tenemos un momento de mala cabeza”: Laura León sobre Inés Gómez Mont

A Laura León poco le importa lo que digan de Inés Gómez Mont, pues la considera su amiga y no le da pena admitirlo. Así lo dijo durante una reciente entrevista en el canal de YouTube del periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante.

Y es que la exconductora y su pareja Víctor Manuel Álvarez Puga, están enfrentando graves problemas legales, pero León contó que ella es una muy buena persona y que la seguirá apoyando pase lo que pase.

Ines Gómez

“Tengo una buena amistad con ella y la seguiré teniendo, es una lindísima persona Inés, yo la aprecio bastante”, explicó la cantante de 69 años y agregó: “Yo no sé, ella es mi amiga y nada más”, dijo León.

“No somos nadie para juzgar a nadie”

Laura asegura que desde que Inés fue acusada por la Ley por delincuencia organizada y de operación con recursos de procedencia ilícita, llevados a cabo desde el 2016, no ha vueto a comunicarse con su amiga.

Asimismo, indicó que nadie tiene el derecho de juzgar a otras personas sin conocer la realidad de los hechos: “Todos tenemos un momento de mala cabeza. Muchas veces pierde uno el piso. No somos nadie para juzgar a nadie”, enfatizó.

La artista nacida en Comalcalco, Tabasco, aprovechó para desear a su amiga que pueda solucionar sus problemas, por su bien y el de sus cuatro hijos: “Sí, esperemos. Primeramente Dios, ella ha de solucionar sus cositas, no es la primera ni la última”, concluyó.

“Cayó por ambiciosa”

Por su parte, otra que ha opinado acerca del caso legal que enfrenta Gómez es su exsuegra, Silvia ‘Tita’ Bravo, la madre del empresario mexicano Javier Díaz, padre de los cuatro hijos de la conductora: Inesita, Bruno, Diego y Javier.

Tita dijo al medio TV Notas, en diciembre pasado, que su exnuera está recibiendo lo que se merece, pues es una ambiciosa. “Inés solita cayó por ambiciosa, por el dinero, pero que no jale a mis nietos a su infierno. Yo quiero decirle: ‘Déjalos vivir tranquilos y regrésalos a México con su padre, las criaturas no merecen vivir como prófugos’. Este infierno que están viviendo, yo no se lo deseo a nadie, pero ella solita se lo buscó, sabía perfectamente con quién se metía. Disfrutó durante muchos años de dinero y ahora no puede decir que no sabía nada”, comentó.

“A Víctor Manuel lo conozco porque, antes de que saliera con Inés, invitó a salir a una de mis hijas; nunca hubo nada formal entre ellos, porque de él se decían cosas muy turbias”, concluyó a TV Notas.