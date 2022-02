Coldplay y Selena Gomez estrenarán video inspirado en el fin del mundo

La banda británica Coldplay, liderada por Chris Martin, anunció su próximo video musical y será para la canción ‘Let Somebody Go’ en colaboración con Selena Gomez, el cual verá la luz el próximo lunes 7 de febrero. Cabe recalcar, que desde octubre de 2021, ambos artistas estrenaron la canción y fue para el álbum ‘Music Of The Spheres’ de Coldplay.

Los fans especulan que el video tendrá la temática de una película, en la cual, ambos son los protagonistas y se enfrentarán a una invasión alienígena en lo que pareciera ser el fin del mundo.

Te dejamos el video musical oficial:

Coldplay y Selena Gomez estrenarán video musical para ‘Let Somebody Go’

En el póster oficial para anunciar el próximo sencillo de Coldplay en colaboración con Selena Gomez, ‘Let Somebody Go’, se puede leer la frase “Todo el mundo es un extraterrestre en alguna parte”, en lo que parece ser un cine. Asimismo, esta imagen está en blanco y negro lo que podría añadir un tono vintage al video musical.

Te dejamos el póster oficial de la colaboración:

Coldplay y Selena Gomez. Coldplay y Selena Gomez estrenarán video musical para ‘Let Somebody Go’. / Foto: Twitter

El director del video musical para ‘Let Somebody Go’ será Dave Meyers

Por otro lado, el director del video para ‘Let Somebody Go’ será Dave Meyers, quien ha dirigido videos para Ed Sheeran, Ariana Grande, Camila Cabello, Rita Ora, Shawn Mendes, Harry Styles, Bilie Eilish y Kendrick Lamar entre otros. Asimsimo, más recientemente fungió como director para My Universe, del grupo de k-pop surcoreano BTS y Coldplay.

Let Somebody Go // Coldplay X @SelenaGomez // The new single // Monday 🤍✨ pic.twitter.com/D7ufishDok — Coldplay (@coldplay) February 3, 2022

El futuro de Coldplay

‘Let Somebody Go’ será el segundo sencillo del noveno álbum de studio de Coldplay, ‘Music Of The Spheres’, estrenado el 15 de octubre de 2021. El primer sencillo de este disco fue My Universe en colaboración con BTS, el cual también incluyó la temática de alienígenas en el video musical oficial.

Por otro lado, hace un par de meses se reveló que en 2025, la banda británica estrenará su último disco de su carrera y sólo se concentrarán en dar conciertos y presentaciones. Cabe recalcar, que Chris Martin reveló que sí seguirán haciendo colaboraciones, pero su catálogo musical finalizará en ese año.