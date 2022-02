Meghan Trainor revela cómo convertirse en mamá ha cambiado su música

El instinto maternal removió la esencia musical de Meghan Trainor. La cantante cree que convertirse en madre ha cambiado su forma de escribir canciones. La estrella del pop, quien hace once meses se hizo madre de Riley con su esposo Daryl Sabara, explicó que ser madre “no es fácil” y esta etapa inspirando canciones en las que se desahoga sus emociones.

Ella dijo: “Parece que estoy diciendo mi verdad. Escuché que cuando eres madre, te vuelves más creativo y mis composiciones están cambiando. En lugar de escribir temas para que todos se sientan mejor, escribo sobre cómo me siento en este momento… Es más como: ‘Sí, soy un rudo pero esto no es fácil, y tengo que levantarme y seguir adelante’”.

La creadora de éxitos “All About That Bass”, que actualmente desarrolla una comedia de situación para NBC basada en su vida, reveló que ella y Daryl planean tener más hijos, pues se niegan a tener menos de tres. “Voy a tratar de tener cuatro hijos. No voy a hacer menos que eso”, dijo a la revista Parents.

No todo es color de rosa para la maternidad de Meghan Trainor

Sin embargo, la estrella ganadora del premio Grammy luego bromeó diciendo que si bien “ama” a su bebé, no se puede decir lo mismo de sus estrías posteriores al embarazo. “Muchas mujeres están publicando sus estrías y escriben: ‘Amo mis rayas de tigre, me dieron a mi hijo”, comienza a decir la cantante.

“Amo a mi bebé, pero no puedo mirar mis estrías y honestamente decir, ‘Wow, los amo’, ¿sabes?”, continuó diciendo Meghan reconociendo que no está muy reconciliada con ese cambio corporal, pero sin duda está disfrutando cada etapa con su bebé y su esposo.