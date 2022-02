Michelle Renaud aseguró que volverá a montar a caballo, luego de sufrir un fuerte accidente

Michelle Renaud vivió un horrible momento mientras intentaba aprender a montar a caballo. La actriz tuvo que enfrentarse a uno de sus temores: cabalgar. Debido a que próximamente debe hacerlo en un nuevo proyecto.

La guapa intérprete estaba recibiendo clases sobre cómo montar a caballo y dominar al equino para poder hacer que se pare en dos patas. Todo iba muy bien, hasta que el animal se salió de control y tumbó a Renaud.

Michelle Renaud

“Casi se vuela la cabeza”

A través de su cuenta en Instagram, Michelle contó su increíble experiencia, además subió fotos y videos. “Ayer, le perdí el miedo a los caballos al 100 por ciento, después de galopar y sentirme la jinete más pro del mundo, se me hizo fácil aprender a repararlo -qué se levante en dos patas-, bueno, me sentía orgullosa de mí y cuando me confié el caballo me dio una gran lección”, comenzó.

En el material posteado por la artista se le ve sobre un hermoso caballo blanco parado en dos patas. Luego cambió a uno de manchas, con el que la grabaron en una larga y veloz cabalgata, el que al parecer le ocasionó problemas.

“Casi se vuela la cabeza porque el caballo pasó abajo del toldo, luego la estrelló sobre el tráiler”, intervino un hombre que estaba al lado de Renaud. “Me aventé del tráiler y, cuando vi que me venía encima, es que si vi como que el caballo se me venía encima, me metí abajo del tráiler”, dijo la actriz.

“Con todas las ganas de volver a subir al caballo”

La actriz también publicó el relato de una de las personas que estaban presentes cuando el caballo se salió de control: “Sí, yo también sentí que me iba a morir, yo, por un momento juré que me iba a morir”, dijo Michelle, y el caballero le respondió, “fuiste muy certera con tus movimientos”.

Sin embargo, la actriz contó que se siente orgullosa y feliz porque pudo montar como nunca lo había hecho y aseguró que esta horrible experiencia no le quitó las ganas de seguir haciéndolo. “Me siento muy bien y sobre todo súper orgullosa de lo que logré ayer y con todas las ganas de volver a subir al caballo. Ahora sin creerme la muy muy. Pd. ¡¡¡Logré parar al caballo como 5 veces!!! Mi yo del pasado jamás hubiera creído que me podía ni siquiera subir a uno”, concluyó.