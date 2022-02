‘Cardigan’ de Taylor Swift superó los 100 millones de reproducciones en YouTube

Hace casi dos años que Taylor Swift estrenó el video de ‘Cardigan’ de su álbum ‘Folklore’. Producción que fue otro éxito para la cantante por su hermoso contenido musical. Y tras muchos meses después el tema consigue una nueva hazaña al superar los 600 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

El video de ‘Cardigan’ muestra a una Taylor Swift envuelta en tres mundos muy distintos, uno que simboliza los recuerdos, otro la felicidad y el último el caos individual, haciendo énfasis en las diversas etapas de los sentimientos y sobre todo los miedos.

Y es que “caprichos, sueños, miedos y reflexiones” son los ingredientes del octavo álbum de Taylor Swift, quien sorprendió a sus fans al ser un disco alejado del género pop que permite apreciar la pureza y sobre todo la sencillez de sus letras.

Un piano sirve de hilo conductor en la pieza audiovisual, en representación de como la música se entrelaza con las emociones y el desahogo que hay a través de las letras.

Con una estética totalmente alejada de anteriores trabajos, dejando a un lado su versión más pop, Swift se puso a disposición de su público en un álbum, compuesto por 16 temas, en el que mostró su talento como compositora contando historias que atrapan por su sencillez y la calma que provocan.

El disco fue el resultado de tres meses de trabajo “en aislamiento”, durante la crisis del coronavirus, en el que ella misma escribió y grabó los 16 temas: ‘Cardigan’, ‘The 1′, ‘The last great american dynasty’, ‘Exile’ (con Bon Iver), ‘My tears ricochet’, ‘Mirrorball’, ‘Seven’, ‘August’, ‘This is me trying’, ‘Illicit affairs’, ‘Invisible string’, ‘Mad woman’, ‘Epiphany’, ‘Betty’, ‘Peace’, ‘Hoax’ y ‘The Lakes’.

Entre tanto en Spotify ya supera los 373 millones de reproducciones convirtiéndola en una de las favoritas de esa producción.