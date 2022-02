Conoce las celebridades que ha conocido la reina Isabel en 70 años en el trono

El pasado domingo 6 de febrero la reina Isabel II cumplió 70 años al frente del trono de la Corona británica.

A sus 96 años de edad, Elizabeth Alexandra Mary -como es su nombre de pila- marcó historia al convertirse en la primera monarca inglesa en celebrar el Jubileo de Platino y también la más longeva.

Con tan solo 25 años, Su Majestad ascendió al trono tras el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI sin saber la larga y admirada trayectoria que desarrollaría.

Tras 70 años de exclusiva dedicación a la Corona británica y de total entrega al cargo que heredó de su padre, la reina Isabel ha tenido la oportunidad de presenciar un sinfín acontecimientos históricos.

Al mismo tiempo, ha dedicado parte de su apretada agenda para reunirse con relevantes figuras del medio artístico, político e incluso deportivo.

Aunque son muchas las celebridades que han tenido la oportunidad de conocerla, te contamos cuales han sido los encuentros más destacados a lo largo de su reinado.

Angelina Jolie

La reunión entre la actriz estadounidense y Su Majestad giró alrededor de su parte altruista, más que por su larga trayectoria en la pantalla grande.

En 2014, Angelina fue citada al palacio de Buckingham para recibir la gran cruz de la Orden San Miguel y San Jorge, un título honorífico en agradecimiento por su lucha para frenar los abusos sexuales en zonas en conflicto.

Lady Gaga

La cantante y actriz neoyorkina tuvo la oportunidad de derrochar su talento en presencia de Su Majestad. El memorable encuentro se dio el 7 de diciembre de 2009 en la Royal Variety Perfomance.

Aunque comúnmente las personalidades que van a un evento de la Corona Británica eligen un atuendo sobrio y que se ajuste los códigos de la realeza, Lady Gaga prefirió llamar la atención de los presentes con un vestido en látex rojo.

Madonna

Madonna es una de las polémicas personalidades que ha tenido la oportunidad de conocer a la reina Isabel II. Su pequeño encuentro se dio durante el estreno de “James Bond: Otro día para morir” en 2002.

Su saludo se volvió algo controversial cuando la monarca dijo que no sabía quien era. Aunque no se sabe si fue una broma de Isabel II del Reino Unido, de igual forma la intérprete de “Material Girl” no pudo evitar reírse.

Kylie Minogue

El encuentro entre la cantante y Su Majestad fue realmente especial al ser en el marco de su cumpleaños 92, un festejo que comúnmente suele ser privado.

Kylie asistió al magno evento en compañía de Sting, Ladysmith Black Mambazo y Shaggy.

En la larga lista de artistas que han tenido la oportunidad de conocer a la reina Isabel de Inglaterra podemos nombrar a Marilyn Monroe, Hugh Jackman, Elton John, Bette Midler, Joan Collins, Helena Bonham Carter, Uma Thurman, entre otros.

