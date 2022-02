El clan Kardashian-Jenner tendrá un nuevo reality show

Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kim Kardashian, Kendal Jenner y Kylie Jenner se vuelven a unir para darle al mundo otra probada de su lujosa vida. Esta vez, el clan “Kardashian-Jenner” preparó un nuevo reality show de la mano de Hulu llamado “The Kardashians”, programa el cual se estrena el 14 de abril de este año. Cabe destacar, se trata de un nuevo formato debido a que ahora las Kardashian estarán en una plataforma de streaming, después de que con su reality “Keeping Up with the Kardashians”, estas celebridades estuvieron en la televisión por 20 temporadas.

De acuerdo con el tráiler más reciente de “The Kardashians”, todas las hijas de Kris Jenner participarán en el programa que promete mostrar la vida de estas famosas mujeres. En el video salen Kris, Kim, Khloé, Kourt, Kendall y Kylie embarazada. Todas salen con vestidos de una paleta de color blanco y beige y cada una se encuentra dentro de una vitrina que al final rompen.

Una nueva era para las Kardashian

A pesar de que el 20 de junio de 2021 salió el último capítulo de “Keeping Up With the Kardashians” y todos pensaron que ahí terminaría la era de las Kardashian-Jenner, esto no sucedió. Pues es preciso recordar que la despedida de Kim Kardashian y de sus hermanas en este programa que iniciaron en 2007 que es transmitido por el canal E! fue muy emotiva. Por ello, todos los fanáticos de este clan pensaron que sería el final definitivo de este famoso reality show.

Aunque se trata de una nueva apuesta con “The Kardashians”, estas polémicas hermanas no se alejarán de los reflectores por un buen tiempo. Como dato, los capítulos se estrenarán de forma semanal todos los jueves. En esta nueva etapa, el clan mostrará aún más de cerca todo lo que pasa en sus vidas de forma cotidiana. Asimismo, lo que conlleva ser una de las familias más famosas y mediáticas de Estados Unidos.