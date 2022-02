Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo: Así fue la romántica propuesta de matrimonio

A través de su cuenta oficial de Instagram, Eugenio Derbez rememoró el día que le pidió matrimonio a Alessandra Rosaldo. El emotivo momento fue registrado en un video que el actor compartió con sus más de 17 millones de seguidores en Instagram.

“Hoy hace diez años, tomé una gran decisión. Encontré a la princesa de mi cuento y supe que sería para siempre. Hoy y todos los días, vuelvo a enamorarme de ti. Hoy y todos los días, te volvería a pedir que fueras mi esposa. Te amo”, escribió el comediante en celebración de los 10 años que han transcurrido a partir de ese momento.

“Mi príncipe, mi amor, mi sueño hecho realidad. You are still the one and you forever will be. Te amo con toda mi alma”, respondió Alessandra.

La emotiva propuesta de matrimonio al estilo de Disney

En la breve pero emotiva pieza audiovisual se ve al protagonista de “Coda” llegar en un caballo blanco y vestido de príncipe. Con una propuesta sacada de cuento de hadas, Eugenio pidió la mano de su actual esposa y madre de su hija menor, Aitana.

Así como ha demostrado ser un experto en la producción cinematográfica y televisiva, su declaración de amor no iba a ser a excepción, así que con el cuidado de cada detalle, el actor sorprendió a su pareja.

En el comienzo del romántico e inesperado momento un cuenta cuentos se acercó a Alessandra y mientras le narraba una historia su novio se acercó y se arrodilló para pedirle matrimonio. Por si fuera poco, la musicalización estuvo a cargo de banda mexicana “Reik” con su popular tema “Creo en ti”, una de las canciones favoritas de la cantante.

Luego de recibir el “sí” de su amada, Eugenio se subió al caballo junto a su prometida como si fuera el final de una película de Disney.

La historia de amor surgió en medio de un proyecto televisivo

En diez años de relación, los actores han demostrado la gran complicidad que han cosechado con el pasar del tiempo. Es por eso que se han convertido en una de las parejas más queridas de la industria artística mexicana.

Su admirable historia de amor surgió en 2005, cuando el comediante la invitó a formar parte de un especial de “Vecinos”, una de las tantas series que ha producido Eugenio Derbez a lo largo de su carrera.

Meses después la pareja empezó a salir y fue en 2006 cuando finalmente anunciaron su noviazgo. Seis años después el reconocido productor mexicano y la exvocalista de la banda “Sentidos Opuestos” formalizaron su relación con una emotiva ceremonia en la Parroquia Regina Coeli en la Ciudad de México.

