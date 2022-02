Harry Jowsey, ¿la nueva conquista de Khloé Kardashian?

La vida sentimental de la socialité y empresaria, Khloé Kardashian, continúa siendo tema en las redes sociales. Luego de la escandalosa traición de su expareja, el basquebolista Tristan Thompson, ahora es vinculada con el youtuber Harry Jowsey quien ha estado dedicándole mensajes 2.0.

“Creo que no la engañaría. Es la razón más importante... Khloé, me encantaría llevarte a una cita”, escribió el influencer sin reparo al qué dirán. Jowsey, sin embargo, no se crea muchas expectativas pues en su opinión la empresaria y fundadora de la marca Good American, no dudaría en considerarlo “un maldito perdedor”, reseñó Daily Mail.

En medio de los rumores de romance, incluso del envío de flores por parte de Jowsey, la socialité no tardó en reaccionar y evitar malos entendidos. Ella recurrió a las redes sociales para negar las especulaciones y el supuesto intercambio de mensajes de texto con el joven de 29 años. La prensa estadounidense además destacó el noviazgo de Harry con la modelo rusa Sveta Bilyalova.

Según Daily Mail, el influencer fue fotografiado recientemente con su pareja durante un paseo romántico en Costa Rica. Khloé, por su parte, aún se recupera de la ruptura con Tristan Thompson con quien tiene una hija de tres años, True. Aunque la socialité intentó recuperar su relación, el atleta admitió su infidelidad con Maralee Nichols, quien recientemente dio a luz a su primer hijo.

Tristan Thompson pidió disculpas públicas a la más popular del clan Kardashian y admitió haberse enfrentado a su mayor debilidad. “ No te mereces esto. No te mereces ni el dolor ni la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años . Mis acciones no se ha alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por tí, independientemente de lo que puedas pensar”.

Tras el escándalo, Khloé ha evadido el tema en los medios de comunicación, incluso durante su aparición en los People´s Choise Awards 2021 donde su hermana Kim Kardashian recibió el premio como Ícono de la moda. Khloé se lució con un vestido con transparencias que dejó poco a la imaginación, aunque protagonizó un momento polémico por posar con cara desinterada al entregar el galardón a Halle Berry como artista ícono.

Ante la ola de críticas, ella se defendió en las redes sociales. “Eso es decepcionante, mi cara le dio esa expresión. Halle Berry es una gran fuerza. Absolutamente impresionante y más que talentoso. Apenas estoy en mi propio cuerpo en este momento. Por favor, no leas nada. Además, por favor, no me destroces porque asumiste algo”, exclamó la empresaria.