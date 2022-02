Michelle Rodríguez rompió en llanto al hablar de sus problemas de peso

Michelle Rodríguez ha logrado consolidar su carrera profesional y conseguir el cariño del público, gracias a su gran talento y carisma, pero en el aspecto personal las cosas no han sido tan faciles y bien de llevar.

La actriz y comediante ha tenido un éxito rotundo en sus standup y en series de televisión como Me caigo de risa y 40 y 20. Pero en entrevista con el periodista Yordi Rosado, confesó que ha tenido que lidiar con grandes problemas de autoestima.

Rodríguez contó en el canal de YouTube de Rosado, que se ha tenido que enfrentar a sus miedos e inseguridades debido a su peso corporal. Y es que reveló que en sus audiciones muchas personas la rechazaron diciendo: “No cabes aquí, nadie te va a dejar hacer esto. Jamás se me ocurrió que pudieran hacer algo donde yo cupiera”.

La artista confesó que desde pequeña ha tenido sobre peso, y que es debido a su complexión un poco más grande: “Soy una mujer de complexión robusta desde niña, soy gorda, desde niña… no siempre igual que ahora, en la adolescencia no era tan gordita y después pero siempre he tenido la conciencia de que mi cuerpo es diferente y es grande”.

En medio de su relato Michelle rompió en llanto, pues señaló que su condición física le ha traído problemas para aceptarse y amarse tal y como es. Pues en el mundo del espectáculo los estándares de belleza se declinan por mujeres más delgadas, pero poco a poco aprendió a quererse y a buscar sus sueños.

“Había presión, había preocupación, de la familia. Culturalmente estamos muy acostumbrados a que el cuerpo gordito o está enfermo o es de gente floja y definitivamente no es de gente bella… Entonces cuando tú lo asumes es complicado. Entonces yo descubrí que era bonita porque ahora me veo al espejo y digo ‘soy muy guapa’; lo descubrí hace 6 años… me hubiera encantado descubrirlo a los 11″, confesó.

“Cuando empieza a funcionar piensas que estás equivocada, pero sí creo que personalmente empecé a cuestionarlo, jamás se me ocurrió que pudieran hacer algo donde yo cupiera”, externó la comediante de 38 años.

También recordó que a los 8 años tuvo que hacer su primera dieta, pero era porque simplemente su “cuerpo es diferente”: “El físico es algo que siempre ha sido un tema en mi vida, yo soy una mujer de complexión robusta desde niña, soy gorda. He tenido la conciencia de que mi cuerpo es diferente y sí ha sido un tema”, indicó la actriz.

“Ha sido un tema alrededor de mi vida porque conecta en muchos aspectos. Mis papás son médicos, siempre están preocupados por mi salud. Mi primera dieta la hice a los 8 y para mí era horrible. Me mandaban media torta a la escuela porque ‘la niña no puede comer tanto’. Yo tenía otra amiga que llegaba con un tupper con salchichas, papas, sándwich es con lo que no contaban en mi casa”, recordó.

Para finalizar, aseguró que es una mujer activa y que no se la pasa ingiriendo comida chatarra: “Puedo hacer dieta, ejercicio y es posible que mi cuerpo no cambie, no soy esa persona que está acostada comiendo papas”.