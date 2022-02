Tío de Frida Sofía confesó que la cantante está tratando de salir adelante tras la muerte de su hermana

Frida Sofía está nuevamente en la mira de todos, tras su detención en un lujoso restaurante de Miami Beach por “irrumpir el orden público” y resistirse a la autoridad, pues tuvieron qué, presuntamente, sacar a la modelo a jaloneos y fue acusada de no pagar una botella de agua.

Varios medios de comunicación conversaron con el tío de la cantante, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y aprovecharon para preguntarle sobre el estado actual de la joven, y cómo ha llevado la muerte de su hermana Natasha, el pasado 2 de septiembre.

Frida Sofía

“Echándole muchas ganas”

“Ella está increíble, está trabajando en un nuevo proyecto, de unas nuevas canciones y todo está increíble con Frida, echándole muchas ganas y saliendo adelante”, comentó el hermano del padre de Frida, Pedro Moctezuma.

Con respecto a la detención de la artista, a finales del mes de enero, no quiso decir nada: “No quiero hablar de ese tema, no voy a hablar”. Pablo había dicho hace unas semanas a la revista Clase, que su sobrina aún estaba muy triste por la pérdida física de su hermana.

“Muy doloroso, no quiero hablar de eso, por favor respeten esa parte. Qué le ha pasado a Frida últimamente, no sé, pero ha habido muchas cosas duras y les pido que respeten la parte familiar”, dijo.

Asimismo, contó que él ha tratado de apoyar a la hija de Alejandra Guzmán, pues ha tenido que pasar por fuertes situaciones: “Frida es mi familia un ser a quien amo mucho y por lo mismo siempre trato de apoyarla en lo que me sea posible. Lamentablemente sí se habla con frecuencia de ella por algunas situaciones desagradables a las que se enfrenta, pero considero son rollos que como muchos o todos tenemos en la vida”, dijo.

“Va mejor cada día en sus emociones, aunque no ha sido fácil algunas cosas”

“Para mí, va mejor cada día en sus emociones, aunque no ha sido fácil algunas cosas; sin embargo, trata de salir adelante. Hablamos seguido, escucho lo que ella desee hablarme, sobre todo me interesa saber cómo está. No hablamos de los conflictos que llega a tener, ya que para mí son temas del pasado y que no te permiten ir hacia adelante y tampoco crecer emocionalmente o profesionalmente”.

Además, indicó que intenta escuachar a su sobrina sin necesidad de darle consejos, para que ella sepa que cuenta con él: “Tampoco le doy consejos porque considero no ser la persona para darlos y también porque creo mi relación con ella ya no sería la misma. Lo que considero más importante sobre Frida es que esté bien emocionalmente y que en el tiempo adecuado logre sacar a flote todo el talento que tiene como artista, es una gran cantante y además compone de manera formidable”.

Para finalizar, el tío de Frida Sofía aseguró que pronto la cantante alcanzará el éxito profesional, pues está trabajando duro en ello: “Ha habido algunas cosas que le han complicado despuntar como artista pero ya llegará ese momento y estaré con ella para apoyarla. Incluso, poco tiempo antes de que se determinara la pandemia, grabamos un tema titulado Cachito de cielo, es una canción muy bonita y fue muy padre todo lo que hicimos, espero que la podamos presentar pronto”, dijo Pedro.