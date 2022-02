Alex Ferreira se reinventa con “Hubo Algo”, su primer sencillo “En lo que llega la primavera”

“Un beso en la mejilla, todo amable, saludos cordiales” Así inicia el nuevo sencillo de Alex Ferreira “Hubo algo” y con ello, una nueva aventura donde la propuesta musical te invita a la nostalgia.

Háblanos un poco sobre tu nuevo sencillo “Hubo algo”

-”La canción de los casi algo” las relaciones que no se llegan a materializar del todo pero que tienen peso en el recuerdo de la gente y yo creo que va por ahí. Más que triste es como nostálgica. ’ Hubo Algo’ y muchas otras canciones que están en el disco se grabaron en esas sesiones -refiriéndose a las grabaciones de su EP TANDA- pero como no tenían nada que ver… Yo tengo esto, no sé si es una virtud o un problema de que no me comprometo con un género, ni con un sonido, más bien tengo mi lado tropical-caribeño muy desarrollado y también mi lado rockero-popero-alternativo muy desarrollado, de vez en cuando me sale una canción que es de una manera, más de otra, yo no tengo un compromiso con un género, entonces me pasa eso en el estudio que de repente tengo una canción que no tiene nada que ver con el disco que estoy haciendo entonces la guardo; eso fue un poco de lo que pasó con el proceso de la canción.”

Si bien el cantautor ha explorado distintos sonidos, también se ha creado oportunidades para explorar con distintos músicos, cantautores, productores, etc. Es ahí donde las colaboraciones en su carrera musical han significado una oportunidad de exploración constante en su arte

Vanessa Zamora acompaña al dominicano en su primer sencillo de su nuevo disco. Pero no es la primera vez que la compañía de algún colega comparte con Ferreira, ya que ha logrado construir una carrera con su ayuda; para su disco “En lo que llega la primavera” Silvana Estrada acompañara al cantautor en una canción, la cual aún desconocemos el título.

¿Cómo llega a ti la elección de elegir a Vanessa Zamora para colaborar en este sencillo?

-Fue una de esas cosas, - obviamente a mi me encanta lo que hace, obviamente tenemos una amistad de muchos años- coincidencias de la vida, justo cuando yo estaba por descartar la canción, justo en esos días Vanesa sacó una canción, la escuché y no sé, hice un click y dije: “por qué no se la mando como último recurso, a ver si Vanessa la salva” y eso fue lo que pasó.

Hablar de Alex Ferreira es hablar de reinvención constante, sin entrar en estereotipos musicales, desde lo tropical hasta lo indie; el cantautor dominicano resalta esta nueva etapa como una puerta abierta a explorar sonidos nuevos pero sin perder la esencia que lo caracteriza.

Alex Ferreira tiene por convicción una clara idea: la creación de discos. “En lo que llega la primavera” es la nueva producción de estudio del cantautor, la cual será distribuida de forma física y estará disponible en todas las plataformas.

Alex Ferreira y Vanessa Zamora en el videoclip "Hubo algo" Ambos compartieron escena en el nuevo videoclip del cantautor dominicano (Alex Ferreira )

¿Cómo nace el nombre de tu álbum?

- La idea viene del título, cuando título el disco “En lo que llega la primavera” un amigo me dijo: “¿por qué no haces precisamente eso? Lo vas sacando justo en lo que llega la primavera porque por ahí viene la primavera. Se me hizo una buena idea; también estamos en esos tiempo donde se puede hacer este tipo de cosas con todas las plataformas. El título fue lo que dio la idea, y es algo que yo no he hecho antes. Normalmente uno saca una canción y se pasa dos meses hablando de la canción. Como estas canciones llevan mucho tiempo guardadas y a mi me urge sacarlas, se me hizo una idea divertida. Yo como fan y seguidor de la música, sigo proyectos donde han hecho esto y es muy emocionante saber que cada semana se va a ir como si fuese una flor en primavera, como sacar los pétalos. Se me hizo bonito.

Portada del álbum "En lo que llega la primavera" de Alex Ferreira El álbum estará disponible a partir del próximo 11 de marzo (Alex Ferreira )

Alex Ferreira se presentará el próximo 12 de marzo en el Foro Indie Rocks para presentar su nuevo disco “En lo que llega la primavera”; a pesar de que el artista no puede confirmar si habrá invitados, sí mencionó la emoción que le provoca poder tocar con banda después de dos años sin hacerlo por la pandemia.

