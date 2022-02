Andrea Legarreta y Erik Rubín revelaron candentes detalles de su intimidad

Andrea Legarreta y Erik Rubín mantienen uno de los matrimonios más largos y sólidos entre figuras del mundo del espectáculo. La pareja de artistas están próximos a cumplir 22 años de casados y son padres de dos adolescentes: Mía y Nina.

Y sobre su larga relación estuvieron conversando en una reciente entrevista en el programa Al volante con el Escorpión dorado. En el cual revelaron sus más picantes secretitos para mantener la llama encendida.

Andrea Legarreta

El Escorpión comenzó preguntando cuáles son sus posiciones sexuales favoritas, de inmediato Rubín dijo “69″, respondiendo por Legarreta, pero ella entre risas desmintió la broma de su esposo y contestó: “Encima de él”.

El conductor también les preguntó si es que tenían una persona que les gustara mucho como para conversarlo y poder tener un “free pass”, oportunidad de intimidad sin que eso afecte el matrimonio. “Yo nunca lo he pensado”, dijo Andrea, por su parte Erik contestó que debe pensar en quién.

La pareja recordó una picante anécdota

Sin embargo, la presentadora de Televisa mencionó un rato después que en caso de darse sería con Chris Hemsworth, el actor que protagoniza a Thor de Marvel. Luego, estuvieron conversando sobre los sitios menos comunes en los que “echaron pasión”.

Rubín contó que fue en un cuarto de lavandería del teatro 2. “Te subes a la lavadora y vamonos recio, está bonito como vibra la lavadora”, contó el integrante de la famosa banda de los 90 Timbiriche.

Su esposa continuó con los detalles: “La lavadora te ahorra el movimiento... mira sin manos”. Con esto terminaron de revelar sus intimidades con respecto al sexo y pasaron a contar qué es lo que les molesta de su pareja.

“Soy muy pedorro”

La presentadora de Hoy, dijo de inmediato que son las flatulencias frecuentementes de Erik. “Soy muy pedorro, tengo un descontrol del esfínter”, admitió el cantante y actor. Entre risas Andrea le siguió diciendo: “Hasta canta”.

Aunque la pareja luce muy feliz y enamorada, no todo es color de rosa. Y así lo confesó Legarreta en junio del año pasado, cuando dijo que para tener 21 años de casada con Rubín ha tenido que tragarse varios momentos de amargura.

La pareja hizo las revelaciones durante una entrevista para el popular show de Montse y Joe. Tanto la animadora como el también productor, aseguraron que no ha sido fácil mantenerse durante tanto tiempo juntos. Ambos señalaron que el matrimonio tiene sus etapas de altas y bajas, pero detallaron que a pesar de estas complicaciones han intentado sacar adelante la relación.

Andrea: “Hay etapas en donde no lo soportas”

Legarreta comenzó explicando que muchas veces no quieren estar al lado uno del otro, pero eso no significa que no se amen. “No nos odiamos como tal, simplemente hay etapas en donde no lo soportas igual o hace cosas. Luego ya respira y “no me gustó como respiró”. Hay etapas: 21 años de vida juntos”, dijo la presentadora para el programa que es transmitido por la cadena internacional Univision.

Mientras que Rubín dijo apuntó qué “el amor va evolucionando” , al tiempo que Legarreta recalcó que sobre eso hay que tener cuidado, pues a veces se llega a un límite y que generalmente explota. «Hemos llegado a ese límite de “¿qué onda, ya mejor hasta aquí o qué?”, pero siempre terminamos dándonos cuenta de que nos amamos. Y entonces como que no veo mi vida después de él. Incluso yo le digo, si nos separamos de verdad te juro que no voy a tener un novio, porque pobrecito”, aseguró, Andrea.