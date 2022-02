Así reaccionó Sebastián Yatra por su nominación a los premios Oscar

Oficialmente ha comenzado la temporada de los premios Oscar, uno de los galardones más prestigiosos en el mundo del cine. Y con el anuncio de los nominados a cada categoría, muchos de ellos reaccionaron ante la noticia como el cantante Sebastián Yatra, quien se hace presente con un tema interpretado por él, perteneciente a la más reciente película de Disney, “Encanto”.

El colombiano forma parte de las pocas personalidades latinas en ser nominada en esta edición de los premios Oscar. Es por eso que su reacción fue más emotiva y con mayor significado para sus seguidores.

Así reaccionó Sebastián Yatra a su nominación en los premios Oscar

El pasado 8 de febrero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hizo pública la lista de nominados a los premios Oscar, figurando todo tipo de personalidades del mundo del espectáculo como Steven Spielberg, Nicole Kidman y Will Smith.

Pero en esta edición, Sebastián Yatra se hizo lugar entre las grandes celebridades de Hollywood al conseguir una nominación en la categoría de Mejor canción original por el tema “Dos Oruguitas”, el cual fue interpretado por él y compuesto por Lin-Manuel Miranda.

Y a través de su cuenta de Instagram, el cantante subió un video en el cual se puede ver cómo sigue la transmisión de los nominados a los premios Oscar, esperando atentamente a la categoría en la cual podría estar nominado. Una vez que anuncian el nombre del tema, Yatra salta del sofá donde estaba arrodillado y con el grito de “vamos” brinca de emoción para luego dejarse caer y sentarse con las manos en su cabeza en señal de sorpresa.

Seguidamente, el video se va a negro y presenta una imagen en donde se ve el arte oficial de la nominación en cuestión. El colombiano también celebró su triunfo en la descripción de la publicación escribiendo: “COLOMBIA ESTAMOS NOMINADOS AL OSCAR”.

La reacción de sus seguidores

Sebastián Yatra no fue el único que reaccionó ante la noticia ya que varios de sus seguidores no pudieron contenerse de enviarle mensajes de felicitación al intérprete por su nominación a los Oscar, con varios de ellos sintiéndose orgullos por la representación que tendrá Colombia en la premiación.

“Que bacano mi Sebas, ese triunfo te lo mereces por todo lo que has trabajado”, “Esoooo viva Colombia, estoy seguro que nos vas a dejar en alto” y “La misma emoción que sientes tú la sientes millones de colombianos, gracias por esa alegría” fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del artista.

Encanto en los premios Oscar

La película fue nominada a varias categorías de la prestigiosa premiación, entre las que figura la canción de Dos Oruguitas interpretada por Sebastián Yatra. En esa misma categoría deberán medirse con otros temas como “Be alive” del filme “King Richard”, “Down to joy” de “Belfast, “No Time to Die” de la película homónima y “Somehow you do” de “Four Good Days”.

Por su parte, Encanto también figuró como una de las favoritas a ganar el premio en la categoría de Mejor largometraje animado. Esta producción tendrá que competir con otro par de proyectos animados de su misma casa, siendo esta “Luca” y “Raya y el último dragón”, ambas de Disney. También están en la misma categoría “The Mitchells vs. the Machines” y “Flee”.

Finalmente, en el mismo rubro de Sebastián Yatra, la película fue nominada a la categoría de Mejor banda sonora original, compitiendo con “Don’t look up”, “Dune”, “Madres paralelas” y “The Power of the Dog”. Sin embargo, Encanto se perfila como una de las favoritas gracias al éxito que han tenido sus canciones, en especial “No se habla de Bruno”.

