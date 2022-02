Chiquis Rivera destapa más secretos en su nueva autobiografía

Chiquis Rivera está promocionando el lanzamiento oficial de su tercer manuscrito, llamado Unstoppable. En esta nueva entrega la cantante y empresaria sigue destapando sus más íntimos secretos.

En el libro, la hija de la fallecida de ‘diva de la banda’ Jenni Rivera, revela cómo fue su relación sentimental con su exesposo Lorenzo Méndez. Detallando cuáles fueron los motivos que los llevó al divorcio, en el año 2020.

Chiquis Rivera

“Escribí ‘Invencible’ para ayudar a las mujeres”

Invencible o Imparable traducido al español, es el segundo libro autobiográfico de la artista y el cual es una continuación de Perdón, publicado en 2015. Y el mismo día que Unstoppable salió al mercado se alzó como una de las publicaciones con más demanda en stock en la plataforma de compras en línea Amazon.

Rivera comenzó contando que dudó de casarse con Méndez y que su matrimonio fue una etapa muy dura para ella: “Fue muy difícil no decir nada y fue sanador irlo escribiendo. Escribí ‘Invencible’ para ayudar a las mujeres que están pasando por lo mismo y a la gente que puede reconocer la situación de abuso en gente cercana. Es un libro para las víctimas de violencia doméstica”, dijo en la presentación del libro.

Chiquis Rivera

“Quiero que vean que sí se puede salir de eso”

Asimismo, se supo que entre las causas de la separación de la pareja están las drogas, el alcohol, maltrato físico y hasta infidelidades por parte de Lorenzo. “Quiero que vean que sí se puede salir de eso, que sí podemos romper los patrones familiares, que sí se puede triunfar en los negocios. No lo hice para hacerle mal a nadie, sino para inspirar”, indicó Rivera.

Ya en 2019, Chiquis detalló para la Revista People el por qué se había terminado su relación sentimental con el exintegrante de La Original Banda El Limón. “Algo pasó antes de casarnos que dije: ‘Tengo que parar esto’, pero no lo paré porque ya invertimos tanto dinero, ya el mundo está esperando que nos casáramos. Yo sí estaba triste, pero dije: ‘me voy a divertir’”, relató para la revista.

“Eso, -las adicciones- causan mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales. Si él hubiera seguido con el proceso del AA -Alcohólicos Anónimos-, las cosas fueran muy diferentes”, indicó la cantante.