Tras las nominaciones a los Premios Óscar 2022, los títulos con mñas nominaciones en este año son El poder del perro (The Power of the Dog) liderando con 12 nominaciones, Duna (Dune) con 10 nominaciones y Belfast (Belfast) y Amor Sin Barreras (West Side Story) empatando con 7 nominaciones cada una. Descubre qué película se llevará una o más estatuillas el próximo 27 de marzo.

Premios Oscar Foto: Getty Images (Kristian Dowling/Getty Images)

Estas son las películas con más nominaciones a los Premios Óscar 2022

El poder del perro (The Power of the Dog)

La película estrenada en 2021, El poder del perro (The Power of the Dog), creada por Netflix, y que para sorpresa de todos cuenta con 12 nominaciones y marca una pauta en las películas de plataformas de streaming, se encuentra nominada en las categorías de:

Mejor actor (Benedict Cumberbatch)

Mejor película

Mejor director (Jane Campion)

Mejor fotografía

Mejor actriz de reparto (Kirsten Dunst)

Mejor actor de reparto (Jesse Plemons)

Mejor banda sonora

Mejor edición

Mejor guión adaptado

Mejor diseño de producción

Mejor sonido

Mejor actor de reparto (Kodi Smit-MCPhee)

Duna (Dune)

La película Duna (Dune), protagonizada por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson y Oscar Isaac, basada en la novela de 1965 escrita por Frank Herbert, cuenta con 10 nominaciones en total y actualmente la puedes ver por la plataforma de HBO Max.

Mejor película

Mejor guión adaptado

Mejor montaje

Mejor fotografía

Mejor diseño de producción

Mejor vestuario

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor música

Mejor sonido

Mejores efectos visuales

Belfast (Belfast)

La película Belfast (Belfast), dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Caitríona Balfe, Judi Dench y Jamie Dornan, fue estrenada en septiembre de 2021 y cuenta con 7 nominaciones a los Premios Óscar 2022.

Mejor película

Mejor director (Kenneth Branagh)

Mejor actor de reparto (Ciarán Hinds)

Mejor actriz de reparto (Judi Dench)

Mejor guión original

Mejor sonido

Mejor canción original (Down to Joy)

Amor Sin Barreras (West Side Story)

El filme dirigido por Steven Spielberg, Amor Sin Barreras (West Side Story), protagonizado por Ansel Elgort y Rachel Zegler, es una adaptación del musical de 1957 y obtuvo 7 nominaciones este año.