Jennifer Lopez recuerda a su primer amor y llora su muerte

El pasado sentimental de Jennifer Lopez está marcado por historias de amor que todos conocemos. Su relación sentimental con Ben Affleck se acaba de dar una segunda oportunidad diecisiete años después, o su matrimonio con Mark Anthony que ha dado paso a una bonita amistad tras el divorcio de ella, así como el compromiso con Alex Rodríguez que nunca se materializó.

Pero para sorpresa de muchos, ninguno de ellos fue su “primer gran amor”. El preciado título se lo ganó un chico llamado David, un joven que fue su vecino y quien se convirtió en su novio cuando solo tenían 16 años. La diva del Bronx lo recordó en la entrevista que ha concedido a la revista Rolling Stone, en la que ha explicado que solía escabullirse por la ventana de su dormitorio para verlo y luego tenía que volver a subir utilizando una escalera.

“Era muy buena escabulléndome, pero cuando me atrapaban, las cosas se ponían realmente feas”, reveló la cantante y actriz. Lamentablemente, David falleció hace mucho tiempo debido a una afección cardíaca, y cuando JLo escuchó la noticia, se dio cuenta de que aún recordaba el número de teléfono de su casa, por lo que decidió llamar a su madre para darle el pésame.

Jennifer Lopez se comunicó con la familia de su primer amor

“Le dije: ‘Sabes que amaba mucho a David’. Y ella me respondió: Lo sé, él también te amaba’”, confesó la diva del Bronx, que se considera afortunada de haberlo conocido a pesar de que no tuvieron un final feliz. “Es cuestión de mucha suerte haber tenido un gran primer amor así”, aseguró.

Por otra parte, en su nuevo artículo de portada de Rolling Stone, Lopez habló sobre sentirse como una extraña de Hollywood a pesar de su condición de superestrella mundial. “Creo que soy una perdedora”, confiesa. “Siempre sentí que no era yo quien se suponía que debía estar en la habitación. Eso es parte de ser puertorriqueña y del Bronx y mujer. ¿Sabes a lo que me refiero? No haber nacido en una familia con dinero. No conocer a nadie en el negocio. Simplemente salí y dije: ‘Voy a intentarlo’”.