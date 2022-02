Katy Perry elogia a su “semental salvaje” Orlando Bloom

La cantante Katy Perry piensa que su pareja Orlando Bloom es un “semental salvaje que no puede ser domesticado”. La estrella insistió en que el actor de “El Señor de los Anillos” no ha “cambiado ni un poco” desde que dieron la bienvenida a su hija Daisy Dove al mundo hace 17 meses y ella ama sus formas salvajes.

Katy apareció en el “Kylie and Jackie O Show” en Australia el 08 de febrero y el presentador Kyle Sandilands sacó a relucir las infames fotos del actor de 45 años, quien también tiene a Flynn de 10 años de su matrimonio con Miranda Kerr, surfeando desnudos durante sus vacaciones en Cerdeña hace cinco años.

Él preguntó: “¿Tienes a tu futuro esposo usando pantalones de vacaciones ahora después de esas fotos? ¿Es más ‘apropiado’ ahora que es padre? ¿Está haciendo cosas de papá?”, y Katy respondió: “¡No puedes poner riendas a ese hombre! ¡Es un semental salvaje, y así es como me gusta!”.

Ser padres por encima de la intimidad de Katy Perry y Orlando Bloom

En marzo de 2020, Orlando admitió que él y la creadora de éxitos como “Chained to the Rhythm” no habían tenido tanto sexo como de costumbre desde que nació su hija. Cuando se le preguntó con qué frecuencia tienen intimidad, dijo: “No lo suficiente, aunque acabamos de tener un bebé”.

Mientras tanto, Katy se lamentó recientemente de la costumbre de su prometido de dejar hilo dental usado “en todas partes”. Cuando se le preguntó cuál era su peor hábito, ella dijo: “Oh, Dios mío, le encanta usar hilo dental, lo cual gracias a Dios porque algunas parejas no lo hacen y es asqueroso y tiene dientes brillantes ¡Pero deja el hilo dental por todas partes!”.