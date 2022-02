El pasado miércoles 9 de febrero dio inicio la gira ‘Future Nostalgia Tour’ en Miami, Florida, de la cantante de 26 años Dua Lipa y la actriz mexicana Danna Paola, se dio la oportunidad de asistir a dicho concierto y quedó fascinada con la intérprete de ‘Levitating’ y lo compartió en sus historias de Instagram.

Por otro lado, a la cantante y actriz mexicana de 26 años, se le vio muy sonriente en los videos compartidos y no perdió la oportunidad de cantar New Rules, que los fans suponen, fue una indirecta para alguien.

Dua Lipa en su gira Future Nostalgia Tour 2022 (Miami, FL). Danna Paola revela que quedó enamorada de Dua Lipa tras verla en concierto. / Foto: Getty Images (Jason Koenrer/Getty Images for Permanent Press)

Danna Paola revela que quedó enamorada de Dua Lipa tras verla en concierto

Asimismo, Danna Paola compartió videos de lo que podremos ver en la gira de Dua Lipa e incluso reveló que la cantante británica se enocntraba utilizando atuendos de la marca Mugler, hechos a la medidad para dicho show y que sin dudad dejaron boquiabiertos a los miles de asistentes, incluidas la ex integrante de Élite.

Danna Paola. Danna Paola revela que quedó enamorada de Dua Lipa tras verla en concierto. / Foto: Instagram @dannapaola

Añadiendo a lo anterior, Danna Paola tomó la red social de Twitter para compartir lo siguiente “AMIGOS CONFIRMO DUA LIPA ES PERFECTA”, así que se podría decir que Dua Lipa una vez más se robó el corazón de otra artista.

AMIGOS CONFIRMO DUA LIPA ES PERFECTA — Danna Paola (@dannapaola) February 10, 2022

Dua Lipa en México

El próximo mes de septiembre, la cantautora británica Dua Lipa, regresará a tierras mexicanas tras haberse presentado en el festival de música Corona Capital en 2017 y esta vez será con su gira Future Nostalgia Tour y se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México. Desafortunadamente, los boletos después de varios minutos se agotaron y hasta este momento, la intérprete de ‘Be The One’, no ha anunciado una nueva fecha, así que los fans de Dua, están solicitando que se abra una segunda fecha para las personas que no alcanzaron un boleto.