El hijo de Jennifer Lopez debutará como actor en “Cásate Conmigo”

A pocas horas del estreno de “Cásate conmigo”, la nueva cinta de Jennifer Lopez, Owen Wilson y Maluma, se dio a conocer la participación de Max, el hijo de la cantante neoyorkina y Marc Anthony.

Aunque el pequeño de 13 años es el que se ha mantenido más alejado de los focos, en esta oportunidad debutará como actor rodeado de grandes estrellas. A diferencia de Emme, Max no es fanático de la exposición pública, sin embargo podría ser la actuación su verdadera vocación.

Durante una entrevista en El Gordo y la Flaca Jlo reveló que varios integrantes de la familia lo motivaron a aceptar la pequeña pero significativa invitación. “Le animaron diciéndole: ‘Hazlo, hazlo, que lo vas a disfrutar’”, comentó la cantante de 52 años.

Como toda madre, Jlo demostró lo orgullosa que se siente de su hijo por encabezar el papel en el nuevo filme de comedia romántica. “Lo pasó muy bien y quiere hacerlo más. Quiere ser actor”, añadió la actriz que le da vida a “Kat Valdes” en la película.

Entre Max y Emme, es la segunda quien ha demostrado su gran talento en numerosas ocasiones. A diferencia de su hermano, le llama más la atención la música, así lo demostró cuando acompañó a su mamá en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2020.

Al ritmo de “Let’s Get Loud” y “Born In The U.S.A.” la joven de 13 años acaparó las miradas de los presentes y de las millones de personas que sintonizaron el prestigioso evento, quienes fueron testigos posiblemente de una de las próximas exponentes musicales.

Durante la entrevista, Jennifer aseguró que el interés de su hijo estás más orientado hacia el doblaje de voces. “No es que sea tímido, pero yo creo que él quiere ser más un actor de doblaje porque tiene una voz muy distinta, y puede poner voces muy diferentes. Pero hará lo que él quiera”, agregó.

A pocas horas del estreno del filme a nivel mundial, la emoción de los fanáticos crece cada vez más por ver a la intérprete de “On the floor” compartir pantalla con Maluma, el reconocido cantante colombiano de música urbana.

“Una estrella del pop descubre que su prometido la engaña momentos antes de su gran boda, así que decide casarse con un completo desconocido del público, sin saber que podría unir sus vidas, posiblemente, para siempre”, reseña la sinopsis de la nueva película protagonizada por la actriz.

